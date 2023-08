Anuel AA insulta a fan que le tiró bandera al escenario y después se pone a rezar | VIDEO

Anuel AA es uno de los cantantes de reguetón más polémicos y ahora volvió a acaparar las tendencias por insultar a un fan que le lanzó una bandera en la cara durante uno de sus shows en España.

El hecho quedó grabado en video y se aprecia el momento en el que Anuel AA está sobre el escenario y un fan le avienta una bandera de España, un regalo común que reciben los artistas en sus shows para que la ondeen en el escenario.

Sin embargo, el reguetonero se molestó e insultó al fan que le lanzó la bandera. “Acho, me cag… en tu madre en verdad. ¡Ay dios mío, Jehová! Es que si tú me conocieras tú no te atreverías a hacer eso, te lo juro”, dijo Anuel muy molesto.

El ex de Karol G fue duramente criticado en las redes sociales por su actitud, por primero maldecir y después pedirle ayuda a Jehová.

Critican a Anual AA por enojarse por una bandera

Además, los usuarios se enojaron con el cantante por tratar mal a un fan que solo le lanzó una bandera.

“Después de maldecir a un Ser le pide ayuda a “Dios” Jehová”, “Cuando quieres portarte bien pero el prójimo no colabora”, “Bueno pues aquí lo único que veo es una bandera volando y no es la primera vez que la gente lanza banderas para que el artista la agarre”, “Era tela por Dios que dejé el show”, “Pierde la paciencia y después le pide a Jehová es de valiente reconocer el horror”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas que criticaron al cantante.