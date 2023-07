Anuel se lanza contra Tekashi69 por llamarlo 'rata': 'Tu abusas de niñas'

Luego de que Tekashi69 llamara "rata" a Anuel AA en una publicación de Instagram, el puertorriqueño arremetió en contra del rapero estadounidense al recordar sus conflictos con la ley, cuando fue acusado de delitos sexuales con menores de edad.

Anuel arremetió en contra del rapero Tekashi69 y de su expareja Yailin "La Más Viral". Foto: Instagram

"Hasta pedófilo saliste y aceptaste tu culpabilidad", escribió el puertorriqueño a través de unas historias de Instagram. Anuel compartió links de las notas que cubrieron el caso de Tekashi69, quien en 2015 se declaró culpable de subir videos de él mismo realizando actos sexuales con una niña de 13 años.

"13 añitos de edad, canto de porquería de humano, y hablando mientras de mi pa´ vender tu álbum", escribió Anuel en sus historias y aseguró que Yailin no sabe nada de lo sucedido: "Porque si ella supiera jamás te dejaría cerca de nuestra hija", apuntó.

El puertorriqueño aseguró que ofreció su ayuda a Tekashi69 antes de ir a prisión y aseguró que el rapero estadounidense intenta copiar su estilo de hablar: "Tú tienes que estar enamorado de mí o algo", señaló Anuel.

Además, contestó a las acusaciones de Tekashi69, quien asegura que en los tres meses que tiene de nacida su hija con Yailin, el puertorriqueño no se ha hecho cargo.

"Diciendo que yo no pago pamper un infeliz que la madre de tu hijo está en todos lados reclamándote exactamente lo mismo a ti y dice que no ves a tu hija desde hace dos años. Tú sí que tienes a tu hija abandonada. No digas que yo hago lo que tú le hiciste a tu hija, infeliz", escribió el puertorriqueño en sus historias de Instagram.

Se dirigió a quienes apoyan a Tekashi69, diciendo que se mantengan despiertos y vivos y señalando que no se dejen engañar por los cantantes que hacen lo que sea con la intención de vender sus discos: "Yo en cierto momento también caí dentro de esa estadística para vender mi música, todos los artistas lo hacen o lo hicimos en cierto momento", declaró.

