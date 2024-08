YosStop rompe el silencio sobre su segunda detención y pide llorando: 'ya déjenme en paz'

YosStop por fin rompió el silencio respecto a su segunda detención, la cual se dio luego de que un juez emitiera una orden de arresto en su contra por incumplir las medidas de protección que le fueron impuestas. Visiblemente alterada y con lágrimas, Yosseline Hoffman le pidió a todo el mundo que ya la deje en paz.

En entrevista con Wefere News, YosStop habló de cómo fue que vivió su detención, señalando que la policía se la llevó por estar “incitado a la violencia” a través de internet, lo cual negó rotundamente. Además, remarcó que los oficiales la trataron bien.

#ÚLTIMAHORA |🔴 La #influencer creadora de contenido @YosStoP, de 34 años de edad, fue liberada del #ReclusorioNorte tras haber permanecido varias horas bajo arresto.



Aún se desconoce el motivo pero se rumora que nuevamente anda echando "veneno" insitando al odio en redes… pic.twitter.com/2LAfj3EgFL — Moviendo Ideas (@moviendoideas) August 27, 2024

"Me trataron muy bien, no tengo queja alguna. Todos los que estuvieron involucrados en trasladarme, en recibirme en el lugar siempre fueron respetuosos, muy bien, nada que quejarme. Agradecer el trato. He vivido otras situaciones donde el trato no ha sido lo mejor, esta sí, el trato fue bueno", dijo.

No obstante, Yosseline Hoffman remarcó que se la pasó muy mal, pues le llegaron “recuerdos de Vietnam” por estar nuevamente privada de su libertad.

"Fue mucha frustración, mucho pánico, mucho miedo. Pensar en qué va a pasar, el simple hecho de que te priven, ya te privaron de hablar, ahora te privan de tu libertad otra vez. Pensaba ‘qué va a pasar qué hago, no puedo hablar con mi familia, no sé qué está pasando afuera’. Es mucha incertidumbre, es mucha ansiedad, es como soltar el control y dejar que pase", dijo.

- Eres libre, Yosstop, pero no vuelvas a entrar a tus redes sociales.

- ¡Pero ahí es donde hago mis cosas! pic.twitter.com/AiKRgzJaLe — Simpsonito (@SoySimpsonito) August 27, 2024

"Genera muchísimo estrés, corporalmente me sentía tiesa, el ojo me brincaba, todavía siento que me brinca y pues miedo, desde entonces hasta ahorita es mucho miedo", apuntó YosStop.

Por todo ello, YosStop le pidió al universo entre lágrimas que la gente la deje en paz, pues desde su primera detención y estadía de algunos meses en la cárcel, la gente la molesta, lo cual la está traumatizando.

"Pidiéndole al universo que por favor ya me dejen en paz. Yo he demostrado ante todos, solté mis redes, aquí estoy esperando a que me dejen en paz, no entienden lo traumatizante que es para mí y para mi familia estar viviendo esto otra vez", lamentó.

"No solamente soy yo, es mi esposo, es mi mamá es mi hija y simplemente pensar que una niña de menos de dos años esté sin su mamá nada más porque a alguien se le pegó la gana es algo que me duele muchísimo", remarcó YosStop.