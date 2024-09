Zuria Vega reacciona a la cercanía de su esposo Alberto Guerra con Madonna: 'propiedad privada'

Zuria Vega no está soportando que Madonna sea fan de su relación con Alberto Guerra, pues la reina del pop se ha dejado ver muy cercana con el actor mexicano; por ello la famosa reaccionó a una foto que la cantante compartió junto a su hombre, dejando claro que no está en nada de acuerdo a que tengan una relación en la que ella sobra.

Y es que recientemente Alberto Guerra fue captado junto a Madonna en un evento de moda de la lujosa firma Dolce & Gabbanna, en el que ambos dejaron claro que son muy buenos amigos, además de bastante cercanos.

¡NUEVAMENTE JUNTOS! 👀🤔



Alberto Guerra junto a Madonna en un desfile de "Dolce & Gabbana".

Además, en un video publicado por la revista Vogue se puede ver que Madonna el “viejo” de Zuria Vega se sentaron juntos en la pasarela y estuvieron platicando durante todo el evento.

Cabe recordar que hace unos mese Madonna reveló que quedó encantada con el trabajo del actor cuando lo vio en la serie "Griselda", motivo por el cual hizo una sesión de fotos con él para la revista Reedition, la cual se pasó de picosa.

MADONNA en el desfile de Dolce & Gabanna la colección es un homenaje inspirado en la Diva por parte de los famosos diseñadores. En primera fila con su invitado especial el actor Alberto Guerra.

Todo esto no le pareció a Zuria Vega, quien al parecer es bastante celosa, pero la gota que derramó el vaso para ella fue que Alberto Guerra compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram del evento al que asistió junto a Madonna.

Aunque la reina del pop no sale en esas imágenes, Zuria Vega no dejó de sacar lo tóxica y posesiva que es y le dejó un mensaje a marido con el que le dejó claro que no va a dejar que ninguna fan de su relación se lo robe.

El mensaje que Zuria Vega le dejó a su hombre fue un emoji de un anillo, por lo que los fans los salieron a decir en seguida que quería marcar su territorio, mismos a los que ella les puso like. Además, en otras fotos la famosa le puso a su esposo: “Propiedad privada desde 2013", reiterando que se siente amenazado por Madonna, su posible futura socia.