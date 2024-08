La 15 Bienal FEMSA culmina el 25 de agosto con un cierre lleno de arte.

Después de tres meses de exhibiciones de arte contemporáneo en León y Guanajuato, la 15 Bienal FEMSA se alista para cerrar su edición con diversas actividades. Con la dirección artística de Mariana Munguía, la edición titulada "La Voz de la Montaña" tuvo como objetivo crear un vínculo profundo entre el arte y los asistentes, al resaltar la corporeidad y el entorno como aspectos clave.

Con un par de propuestas pendientes, "La Voz de la Montaña," que cerrará el 25 de agosto, ofrece 29 proyectos artísticos comisionados por su equipo curatorial. Esta es la última ocasión para explorar la exhibición.

En Salamanca, el Centro de las Artes de Guanajuato acogerá el viernes 23 la última exhibición de 8 cortometrajes creados por artistas como Beth Frey y Bruno Varela, dentro del programa “Desplazamientos”.

En su 15ª edición, la Bienal FEMSA sigue su evolución tras más de 30 años, con el objetivo de promover la creación artística en la escena contemporánea. Foto: Especial.

"Gratuitous Orange" y "The Shadow Is Over My Is My Friend", de Frey, junto con "Trans-apariencia-estéreo-voodoo", de Varela, se encuentran entre los títulos que serán presentados.

Entre las obras de otros artistas que se exhibirán están "Ensayo del futuro", de Iraís Fernández Alcaide; "Flora", de Nicolás Pereda; "Kazá memoria de agua" y "Kazá memoria de cerro", de Proyecto Kazá; y "Toothless", de Andrea Guizar, todas a partir de las 19:00 horas.

Antes del cierre oficial de la Bienal, el sábado 24 de agosto se efectuará la activación “Retrato con Lupita”, donde Tuxamee, el artista, creará retratos en un set fotográfico inspirado en la tradición leonesa del “Día de los inditos”, que honra a San Juan Diego cada 12 de enero.

JVR