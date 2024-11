Sinaloa: violencia deja más de 300 muertos

La crisis de violencia en Sinaloa, que empezó el pasado 9 de septiembre y que parece no tener fin, ya dejó más de 300 muertos en ocho semanas que han estado caracterizadas por ejecuciones, balaceras, narcobloqueos y otros actos ilícitos.

El reporte diario de homicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana consigna 295 casos desde el 9 de septiembre, cuando empezó la crisis, hasta el pasado 1 de noviembre, su corte más reciente.

Sin embargo, este registro no incluye las 19 personas que perdieron la vida durante un enfrentamiento que tuvo lugar el pasado 22 de octubre, cuando fuerzas federales detuvieron a Edwin Antonio Rubio López, mejor conocido como El Max o El Oso, líder de una célula al servicio de la facción de El Mayo Zambada.

Al sumar esos 19 y otros cuatro asesinatos ocurridos entre sábado y domingo, la cifra de muertos se eleva a por lo menos 318, aunque podría ser mayor, pues los números de las fuentes abiertas, es decir, las de los medios locales, siempre suelen superar a los oficiales.

No estamos sentados, se trabaja en el diseño de nuevas estrategias para recobrar la tranquilidad, durante el día y la noche; para ello se cuenta con las Fuerzas Armadas, que contribuyen para lograr los objetivos Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa



En estos momentos se desconoce cuántas carpetas por homicidio doloso han sido abiertas en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ya que desde hace unos días esta institución dejó de informar sobre el acumulado a partir del 9 de septiembre, como antes hacía.

En tanto, este domingo se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército en la comunidad de Campo Cuba, perteneciente a la Sindicatura de Costa Rica, en el municipio de Culiacán, con saldo de un agresor lesionado y cuatro detenidos.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, confirmó el choque entre militares y sicarios y señaló que el lesionado fue trasladado al Hospital General de Culiacán.

“Hasta donde nos dejaron ver, hay una o hubo… ya está todo controlado, una agresión a personal militar. En ese sentido, se tuvo que repeler esa agresión y los resultados en su momento los dará personal de Sedena, sólo adelantarles que sí hubo una personal civil lesionada, persona civil que ya fue ingresada al Hospital General, está bajo control, está bajo cuidados médicos y hasta ahí tengo yo la información”, expresó.

Además, un hombre fue asesinado a balazos sobre una brecha que lleva del fraccionamiento Alturas del Sur a la colonia Ampliación San Benito, en Culiacán, en una zona en donde en días pasados han sido encontrados cadáveres de personas que antes fueron privadas de su libertad.

De igual forma, un hombre que se dedicaba a la construcción fue ejecutado a balazos en la cabecera municipal de El Fuerte. Se trata de Fernando “C” de 42 años, cuyo cuerpo presentaba por lo menos dos impactos de bala.

Por la tarde, cerca de las 13:00 horas, personal del Ejército y de la Fiscalía General de la República (FGR) catearon un inmueble ubicado en el fraccionamiento Valle Alto, en los límites con la comisaría de Bellavista, en la sindicatura de Culiacancito.

Con custodia militar, elementos de la Policía de Investigación revisaron la casa ubicada al final del bulevar Álvaro del Portillo y al norte del bulevar Paseo Toscana, en el citado fraccionamiento, sin que se haya a dado a conocer el resultado.

En tanto, como parte de la violencia registrada el fin de semana, un hombre fue atacado a balazos por sujetos desconocidos en la calle Plan de Agua Prieta, entre Juan de la Cabada y Lucio Blanco, de la colonia 5 de Febrero, en Culiacán. La víctima se identificó ante las autoridades con el nombre de Fausto “N”, de 57 años de edad, y dijo dedicarse a trabajar como panadero y jardinero.

El mismo día, un hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos por sujetos desconocidos cuando se encontraba afuera de un negocio de abarrotes, en la colonia Hacienda de Urías, en el puerto de Mazatlán.

En este marco de violencia, vendedores del Mercado de las Flores de Culiacán declararon ante medios locales que las ventas se desplomaron hasta 70 por ciento el Día de Muertos, debido a que no hubo suficiente gente en las calles.

El dirigente de Floristas de Culiacán, Celso Vázquez Cornejo, indicó que pese al operativo especial puesto en marcha por las autoridades, la gente no salió a conmemorar el Día de Muertos como en otros años y eso se tradujo en pérdidas para los comerciantes.

El jueves por la noche, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que se observa “una tasa menor de homicidios”, aunque no dio cifra, y aclaró que ello no implica que ya no hay riesgos de inseguridad.

Al acudir a la toma de posesión del nuevo presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el mandatario indicó: “No estamos sentados, se trabaja en el diseño de nuevas estrategias para recobrar la tranquilidad, durante el día y la noche; para ello se cuenta con las Fuerzas Armadas, que contribuyen para lograr los objetivos”.

Rocha Moya aseveró que se trabaja en cinco objetivos, uno de los cuales es evitar nuevos bloqueos con unidades incendiadas en las carreteras.

Precisó que en estos lugares, ubicados en la carretera Federal 15, en la carretera Benito Juárez y en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, hay personal del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, y se cuenta con equipo para apagar incendios.