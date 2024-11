‘Pidió darle un beso’: Christian visitó a Melanie en el hospital tras golpearla | VIDEO

El caso de Melanie todavía tiene mucho para contar. La joven estudiante de enfermería, fue dada de alta recientemente luego de la agresión que sufrió a manos de su novio, Christian de Jesús, quien se encuentra prófugo de la justicia.

La madre de Melanie, María del Socorro Guzmán, dijo que Christian fue a visitar a su hija e intentó darle un beso en la mejilla; describió que el agresor entró a la fuerza al Hospital General Regional, y no sabe cómo fue que llegó a la habitación de su hija.

Hasta el momento, las autoridades continúan en la búsqueda de Christian, por quien ofrecen 200,000 pesos de recompensa a quien otorgue información que ayude a dar con su paradero.

Christian ya es buscado por las autoridades por la agresión propinada a Melanie.

Christian visitó a Melanie tras la agresión

María del Socorro Guzmán, madre de Melanie, relató cómo fue la visita de Christian, el agresor de su hija, al hospital en donde se encontraba internada tras los golpes que recibió el pasado 31 de octubre.

Esta persona sí se presentó ese mismo día en la mañana. Entró a la fuerza al IMSS y no sé cómo logró llegar hasta la cama, a la habitación o cama donde estaba Melanie y lo que me dijo él ‘solamente quiero ver a Melanie, quiero darle un beso en la mejilla’ Madre de Melanie



El joven no fue detenido en ese momento porque no había ninguna denuncia en su contra. “Yo le dije a la jefa de enfermería que por favor me retiraran a esta persona y que la sacaran del lugar porque él es el agresor de mi hija. Lo sacaron de ahí y se lo llevaron a la salida del hospital“, dijo la madre de Melanie a medios de comunicación un día después de la agresión a su hija.

El MP llegó a las 14:00 horas, después de que Christian se fue

La mamá de Melanie indicó que no se detuvo a Christian por la falta de denuncia y que el MP llegó después de que el agresor ya había dejado el hospital en donde estaba Melanie.

Melanie vivía violencia con Christian desde antes

María del Socorro relató que desde hace un año se hicieron novios y que ella intuía que su hija no la estaba pasando bien; ya había vivido momentos de violencia anteriormente.

“Uno como madre intuye que no es algo sano que te aislen de la sociedad, de tus amistades, de tu familia. Es muy controlador, muy posesivo. Ella no podía salir a ningún lado que no fuera con él. Había detallitos que a mí no me gustaban", relató la madre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.