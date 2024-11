Alejandro Armenta propone castración química como sanción a delincuentes sexuales

El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier adelantó que en su gobierno buscará modificar el Código Penal y proponer la castración química como sanción a los delincuentes sexuales.

En conferencia de prensa, Alejandro Armenta Mier dijo “vamos con todo y contra quienes violenten a las mujeres y los niños”.

“Me van a llamar la atención, pero lo vamos a hacer a nivel local, la castración sexual no es sacar el machete, eh porque algunos creen que la castración es sacar el machete, la guadaña no, no es no es eso, es una inyección que es un químico que disminuye la libido”, expresó.

Explicó que al disminuir la libido el deseo sexual disminuye, “porque cuando liberan a un delincuente sexual sale y aunque haya tenido un proceso de incorporación social sus impulsos sexuales no se limitan y puede volver a cometer el delito sexual".

Agregó que esta propuesta la hizo cuando fue senador gracias a que un grupo de mujeres se lo pidió.

“Las madres de víctimas de violación me dijeron, oiga senador a estos hijos de ya saben quién, deberían de colgarlos de ahí amarrarlos y deberían de hacerles lo que les hacen en los países orientales porque la castración química es un beneficio para el delincuente, cuando una de nuestras hijas sufre hasta la muerte en la violación”, expresó.

Alejandro Armenta, gobernador electo de Puebla

