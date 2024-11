Enrique Alfaro presenta corte de caja en el saneamiento del Río Santiago

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, presentó este día un corte de caja de los trabajos realizados en este sexenio para iniciar el saneamiento del Río Santiago. Estas acciones que comenzaron desde el primer día de la administración, tuvieron una inversión de 7 mil 333 millones de pesos (mdp) y ya comienzan a verse mejoras en la calidad del agua. Al final del informe, Alfaro Ramírez entregó al gobernador electo Pablo Lemus los resultados de estos trabajos.

“Esto fue lo que hicimos durante seis años y que nos llena de orgullo el poder entregar resultados y demostrar que lo que nos comprometimos a hacer no fue un discurso de campaña, ni un planteamiento de intenciones sino un compromiso claro para no fallarle a las y los jaliscienses”, indicó Alfaro.

“Iniciamos el proceso de recuperación del río y lo digo con mucho orgullo, lo hemos iniciado y hay que terminarlo, y yo he hablado este tema con el próximo gobernador, creo que su compromiso es igual de claro y me parece que la mejor manera de cerrar este ciclo es precisamente entregándole el trabajo que hemos hecho también de la mano de su equipo, de la mano de la sociedad civil especializada, de la mano de los especialistas, de los académicos, el esfuerzo de seis años y una guía de trabajo para lo que sigue”, ratificó.

En esta estrategia, anunció el gobernador, se destinaron 6 mil 725 mdp para saneamiento y salud, con 20 plantas de tratamiento incluyendo operación y mantenimiento; 59 kilómetros de colectores; 20 estaciones de monitoreo de calidad de agua; desazolve y control de maleza acuática y se puso en funcionamiento 4 hospitales en la zona con especialidades en tratamientos renales. Asimismo, fueron 608 mdp en la agenda de carácter ambiental y social con manejo de áreas naturales protegidas, gestión de residuos; programas ante cambio climático y en infraestructura social, como centros comunitarios, vías de comunicación, espacios públicos y educativos.

Con lo anterior, se tratan anualmente más de 32.13 millones de m³ de aguas residuales, lo que implica una cobertura de saneamiento que pasó del 64 al 75 por ciento.

“La decisión que yo tomé y asumo esa decisión con lo bueno y lo malo, la decisión que yo tomé es que había que iniciar por dos frentes de trabajo urgentes, el primero el de saneamiento, es decir que dejara de entrarle agua contaminada al río, esa era la prioridad número uno y la prioridad número dos era atender el problema de salud pública que se había generado”, expresó el mandatario.

Como resultado de estas acciones en la calidad del agua permiten tener indicadores a la baja. En la parte alta de la cuenca, se observan 7 puntos con mejoras, en el paso del río por el AMG, se tendrán resultados contundentes de mejora a partir de la entrada en operación de la planta El Ahogado, disminución en la concentración de sulfuro de hidrógeno en la Presa Derivadora de El Salto - Juanacatlán.

Anteriormente, se usaba el control químico, ahora, se atiende de manera distinta, a través de métodos manuales y mecánicos, retirando 370 mil m3 de maleza acuática y fortaleciendo el laboratorio de calidad del agua, aumentando el tiempo de análisis, la bioseguridad y nuevos parámetros. También ampliando la capacidad operativa con más personal y equipamiento nuevo.

“El desafío va a ser justamente el poder tratar en esta parte del Río Santiago los otros puntos de descarga en la barranca de Huentitán”, añadió.

Con lo que nosotros hicimos llegamos a tratar el 75 por ciento de las aguas residuales de las cuencas, con lo que va a hacer Pablo Lemus se podrá llegar al 99 por ciento y entonces estaremos en otro momento muy distinto en la realidad de nuestro río”, señaló ante el gobernador electo, Pablo Lemus.

“Lo que se tiene que entender es que iniciamos el proceso de saneamiento, el río no se ha limpiado y falta mucho por hacer, pero el haber iniciado, el no haber sido un gobierno más que pasará a la historia por haberse quedado inmóvil, por haber ignorado el problema y por haber evitado la responsabilidad de hacer las obras que siempre lo digo, no son visibles, no necesariamente son para los aplausos, son tubos, son plantas en medio de la nada, tubos que van enterrados, pero estas son las obras que cambian nuestra realidad”, explicó Alfaro.

Como antecedente, en 2020, el Gobierno federal se comprometió con el gobierno de Jalisco a priorizar la problemática y generar una agenda conjunta de atención. Sin embargo, este compromiso fue abandonado a través del tiempo, incumpliendo en la ampliación del saneamiento y la atención a la salud, además que no destinar recursos como se había comprometido.

Por su parte, Margarita Sierra, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, indicó sobre la estrategia integral del proceso de diseño participativo, enmarcando las acciones realizadas y futuras hacia el fortalecimiento y garantía de los Derechos Humanos.

“Consolidamos la estrategia integral y de enfoque a largo plazo, estrategia que manejaba el gobernador, inversión al saneamiento, inversión a la salud, y realmente la información que requiere el nuevo gobernador para que vea las cosas que se han hecho y por ello he integrado el informe escrito. Me da mucho gusto saber que las medidas cautelares todas han sido tomadas en cuenta”, dijo Margarita Sierra.

Derivado de la Medida Cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que se solicita en su inciso: “III. Concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes;” se realizaron mesas temáticas en plazas y espacios públicos para recopilar la visión y propuestas de las personas en San Antonio Juanacaxtle, la Cabecera Juanacatlán, la Cabecera de El Salto y en la colonia Las Azucenas.

Estas medidas representaron una oportunidad para ajustar y fortalecer la estrategia.

En estas mesas se tuvo un diálogo de retroalimentación con la participación de la sociedad civil organizada, el sector académico, con pobladores de El Salto y Juanacatlán. Posteriormente, se presentaron las propuestas recabadas donde se emitieron 181 observaciones.

Las iniciativas para la recuperación del río Santiago se construyeron mediante la Asamblea Popular en El Salto (AP), Programa Hídrico Regional (PHR), Concertación con pobladores (PC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la retroalimentación de los pobladores (R). Se recibieron 714 propuestas que fueron evaluadas por las dependencias del Gobierno de Jalisco, para seleccionar 125 iniciativas.

Próximo gobierno tendrá guía de trabajo

En el último tramo del diálogo, René Caro, coordinador del Gabinete de Gestión al Territorio, pronunció que se tiene esta guía de trabajo que se entrega a las siguientes autoridades que tomarán protesta el próximo 6 de diciembre.

El documento cuenta con tres objetivos fundamentales, el plasmar el proceso de diagnóstico colaborativo, el documentar las 66 acciones y el trazo de ruta de seguimiento.

Las iniciativas prioritarias en el corto plazo para el Río Santiago son conformar un mecanismo intersectorial para el seguimiento, saneamiento, tamizaje para la detección de desarrollo de enfermedad renal crónica y capacitación al personal de salud, creación de un Fideicomiso o Fondo como instrumento financiero. Acciones con visión ecosistémica y armonización de los ordenamientos territoriales en las cuencas, saneamiento en San Gaspar, Osorio y San Andrés, y la inspección y vigilancia de descargas.

Cabe señalar que dicha estrategia busca que su impacto transformador trascienda y se convierta en una agenda continua y de largo plazo enfocada en la recuperación sostenible y la posterior conservación.

“Mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno a través de la celebración de convenios o el vehículo que se defina para mejorar las capacidades para seguimiento, inspección y vigilancia”, añadió René Caro.

“Lo que no se mide no se mejora, y estás 125 iniciativas incluyen el diseño de 18 indicadores, 3 por componente que tiene claramente definido una línea base, una meta y una temporalidad con la que debe de evaluarse el cumplimiento de cada una de las iniciativas”, dijo.

Pablo Lemus se compromete a cumplir con 4 plantas de tratamiento

El gobernador Pablo Lemus ratificó la siguiente etapa de esta política, con la construcción de 4 plantas de tratamiento en la planta baja de la cuenta y que permitirá llegar a los 14 mil lt/seg tratados.

El río ya comenzó su recuperación, con esta estrategia se deja una ruta clara, desde una visión colaborativa e incluyente para continuar su recuperación integral.

En la presentación del informe estuvieron presentes: Un Salto de Vida, Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, Asociación Mexicana de Hidráulica y el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco.