Zacatecas, con crisis de mujeres desaparecidas

Los casos de mujeres desaparecidas o no localizadas en Zacatecas aumentaron 104 por ciento entre el 1 de enero y el 16 de noviembre de 2024 respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Los datos indican que, en el periodo señalado de 2023, las autoridades registraron 65 casos de mujeres desaparecidas y no localizadas, mientras que, para el mismo lapso del año en curso, 133.

La integrante del Movimiento Feminista Zacatecas, Cristela Trejo, consideró que el alza se debe a que no hay una estrategia clara de atención y de búsqueda, por lo que urgen acciones pues la desaparición de mujeres es la antesala del feminicidio o la explotación sexual.

La activista mencionó que en varias ocasiones se ha pedido a las autoridades que se informe a la ciudadanía sobre el Protocolo Alba que es un mecanismo de búsqueda inmediata para localizar a mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas o ausentes en México.

“Lo más grave es que cuando nos contactan resulta que ya pasó una semana y lo que obliga el protocolo es entregar informes cada 72 horas y nunca lo hicieron y pues se va toda esa oportunidad de localizar a las mujeres y niñas con vida”, dijo a La Razón.

Sin embargo, dijo, hasta la fecha no se tiene respuesta de ninguna autoridad e incluso el Consejo Estatal de Búsqueda está desinstalado y no hay convocatoria para su integración, pues el objetivo es desincentivar la intención de búsqueda de las personas.

La abogada feminista agregó que en las últimas semanas hay un aumento de casos en los que desaparecen mujeres de menos de 35 años con sus hijas de 13 a 9 años.

“Esto quiere decir que hay un nuevo modus operandi y que algo está pasando y no se realiza ninguna línea de investigación porque al tener contacto con las familias vimos que no se hace lo que se tiene que hacer más que poner el logo de protocolo Alba o alerta Amber en la ficha de búsqueda, pero no hay contacto, no hay informes en sus expedientes no tienen nada más que fichas de colaboración con otras entidades”, informó.

Cristela Trejo agregó que las autoridades siguen siendo apáticas ante esta situación y todo esto genera impunidad, pues al no tener una sanción lo que genera es que se aumenten más los casos.

De acuerdo con la CNB, Fresnillo fue el municipio con más mujeres desaparecidas y no localizadas, pues pasó de 19 hechos a 45 en el periodo analizado, lo que representa un alza de 136 por ciento.

En la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) de octubre pasado, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio zacatecano fue el tercer lugar a nivel nacional con 87.9 por ciento de su población mayor de edad que durante septiembre se sintió insegura.

En abril pasado, este diario informó que, de acuerdo con la ENSU de ese momento, desde 2020 Fresnillo era la ciudad más insegura.

Los datos de la CNB detallan que las desapariciones y no localizaciones de mujeres pasaron de dos casos el año pasado a 17 en 2024, lo cual lo coloca como el tercer municipio con más casos en Zacatecas.

Cristela Trejo mencionó que durante la administración de David Monreal Ávila se concentra el mayor número de casos de personas desaparecidas, algo que es histórico, pues la administración del morenista podría dejar un récord de personas desaparecidas.

“Lamentablemente seguimos con cero estrategias de atención de investigación y mucho menos de sanción, es alarmante las pocas sentencias condenatorias de personas responsable del delito de desaparición”, indicó.

El pasado 26 de octubre de 2024 colectivos de madres buscadoras, así como integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuárez y de la Organización de las Naciones Unidas inauguraron las Jornadas en contra de la Desaparición Forzada en el estado de Zacatecas.