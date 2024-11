Congreso de Zacatecas despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación

El Congreso de Zacatecas dio la aprobación de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, esto con 21 votos a favor y 6 en contra, con esta acción se convierte en el estado 17 en hacerlo.

En ese sentido, pronunciaron que el Pleno de la LXV Legislatura aprobó “el dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, en materia de interrupción legal del embarazo“.

Mediante el dictamen aprobado, se incluye al ordenamiento la figura del aborto como, la interrupción del embarazo después de las primeras doce semanas de gestación.

Zacatecas se convierte en el estado 17 en despenalizar el aborto.

Por otra parte, se establece se comete el delito de aborto forzado el que, sin el consentimiento de la mujer o persona con capacidad de gestar, la haga interrumpir el embarazo en cualquier momento de éste, con o sin el conocimiento de la víctima.

Los diputados de Morena, Partido Verde, PT y Movimiento Ciudadano votaron a favor de la iniciativa, mientras que los del PAN, PRI y PRD lo hicieron en contra.

La diputada del PT, Renata Libertad Ávila Valadéz dijo que con esta reforma se elimina disposiciones que condicionaban el acceso al aborto a elementos discriminatorios como la buena fama de la mujer o la legitimidad del producto de la concepción.

Plantean que debe haber servicios de salud dignos para acceder al aborto de forma segura

Además, con estas modificaciones se garantiza que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan acceder a servicios de salud dignos y seguros sin enfrentar consecuencias legales por ejercer un derecho que es suyo por naturaleza.

La diputad del PRI, Dayanne Cruz Hernández cuestionó sobre cómo se le puede practicar un aborto a las mujeres si no hay las condiciones de salud necesarias en el estado y la aprobación del dictamen no es “por voluntad sino por acatar una orden del Poder Judicial”

¡#Zacatecas despenaliza el aborto voluntario! 💚🥳 Con 21 votos a favor y 6 en contra aprobaron la reforma al Código Penal de la entidad.



💥 ¡Qué suba la #MareaVerde! 💚 pic.twitter.com/Pn9n5jsUy8 — Ipas México (@IpasMEX) November 20, 2024

“Este tema de la despenalización del aborto tiene que ir acompañada de una reforma integral y sobre todo de un presupuesto que no tenemos porque hace menos de un mes estaban nuestros compañeros de los servicios de salud diciendo que no tienen ni para curitas ni para un paracetamol y que no tenían ni para lavar las sábanas de los hospitales que las tenían que mandar a San Luis potosí entonces de qué manera se les va a protagonizar un aborto a nuestras mujeres si no tenemos las condiciones de salud necesarias en nuestro estado”, dijo la diputada del PRI.

