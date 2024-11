Impulsa Gobierno de Joaquín Díaz Mena un Yucatán más equitativo con servicios de salud de calidad

Los servicios de salud en Yucatán se fortalecen como resultado de las gestiones del Gobernador Joaquín Díaz Mena ante el Patrimonio de la Beneficencia Pública del Gobierno Federal, quien acompañado de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, la maestra Wendy Méndez Naal, entregaron apoyos de movilidad a personas con alguna discapacidad y 20 ambulancias, destinadas a incrementar la capacidad de respuesta y preservar vidas.

La administración estatal recibió dichos equipos, en los que se invirtieron más de 42 millones de pesos en beneficio de las y los yucatecos. Esta inversión permitirá mejorar la atención médica y la calidad de vida de las personas más necesitadas.

“Hoy, gracias al esfuerzo del DIF Yucatán en coordinación con la Beneficencia Pública, podemos dar un paso más hacia la construcción de un Yucatán más justo y equitativo. Esta entrega de 20 ambulancias y aparatos ortopédicos no sólo tiene el propósito de mejorar nuestro sistema de salud, sino también de llevar esperanza e igualdad a quienes enfrentan situaciones difíciles. Sabemos que una ambulancia a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, pero también una silla de ruedas puede transformar radicalmente la vida de una persona”, aseveró Díaz Mena.

En presencia del director general de la Administración de la Beneficencia Pública Federal, Alfredo Cordero Esquivel, el gobernador expresó su confianza en que, trabajando en equipo, se logre un Yucatán donde sobren camas en hospitales, los enfermos reciban una atención adecuada, las ambulancias estén completamente equipadas y se vigile que los hospitales las utilicen de manera eficiente.

“Vamos juntos a mejorar la atención en salud, no sólo en los municipios donde se entregarán estas ambulancias, sino en todo Yucatán. Cada persona, sin importar si vive en una comisaría o en la cabecera municipal, merece vivir con dignidad. Por eso, trabajaremos arduamente para traer más recursos al estado”, enfatizó.

Acompañado de Raúl Osorio Alonzo, director de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, el gobernador adelantó que las ambulancias se destinarán a municipios como Mérida, Tizimín, Ticul, Valladolid, Peto, Progreso y Río Lagartos.

“Vamos a lograr que ningún ciudadano de tu municipio se quede sin el apoyo que necesita para vivir con bienestar. Recuerden que bienestar no significa sólo tener comida y ropa. Bienestar es contar con una buena atención médica, escuelas bien equipadas para nuestros niños y jóvenes, y espacios de recreación para que nuestros adultos mayores se distraigan y sean felices”, afirmó ante alcaldes y presidentas de los DIF municipales de todo el estado.

Estas 20 ambulancias permitirán incrementar la capacidad de respuesta, preservar vidas y evitar daños graves o permanentes en la salud de la población, especialmente en las comunidades más marginadas.

En cuanto a los apoyos en especie, que benefician a 932 personas, incluyen sillas de ruedas, sillas de baño para adultos, bastones de un punto, andaderas y muletas.

En nombre de los beneficiarios, José Alberto Chí Cervantes agradeció al gobernador y a la presidenta del DIF por los apoyos que les ayudarán a mejorar su movilidad y calidad de vida.

“Estoy muy agradecido con el gobernador y su esposa por darnos esto que nos da movilidad. Les pido que no nos dejen atrás como antes. Abran empresas, tiendas y comercios. No piensen que porque estamos así no servimos; sí servimos para mucho”, destacó.

En presencia de Shirley Castillo Sánchez, directora del DIF Estatal, y Juan Carlos Arana Reyes, director del Hospital Agustín O’Horán, Alfredo Cordero Esquivel subrayó que estos apoyos representan un renacer para las personas beneficiadas, quienes ahora podrán disfrutar de una vida más digna y llevadera.

