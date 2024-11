Sinaloa: dejan 5 cuerpos torturados frente a UAS

Y Rocha no ve “riesgo” en escuelas de Sinaloa

Ayer por la mañana, los cuerpos de cinco hombres atados de las manos y con huellas de tortura fueron arrojados frente al edificio de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo que provocó temor y muestras de indignación entre la comunidad universitaria.

Los cadáveres fueron hallados cerca de las 05:30 horas en la zona de estacionamiento del plantel, ubicada sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en el municipio de este nombre.

Las víctimas tenían entre 20 y 35 años de edad. Algunas vestían playeras tipo Polo y pantalón de mezclilla, pero otras estaban semidesnudas, con el torso descubierto y sin calzado.

El reporte sobre los cuerpos provocó un gran despliegue de elementos de la Policía Estatal de Sinaloa, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de justicia del estado.

Unas horas después, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que los planteles educativos de la entidad son seguros e hizo un nuevo llamado a los padres de familia a que “manden a sus hijos a la escuela”.

Durante su conferencia semanal, el mandatario expresó: “Hoy quiero convocar, por favor, papás, manden a sus hijos a la escuela, no dejen de mandarlos, no existe riesgo, nada ha ocurrido en estos meses en alguna escuela que nos lleve a generalizar el problema. El Ejército, la Guardia Nacional, la Marina misma cuidan, tenemos un operativo para cuidar las escuelas”.

Enfatizó que las autoridades no han dejado de atender el tema de la seguridad y dijo que las actividades no se pueden interrumpir, porque “Sinaloa no está en un estado de excepción”.

Rocha Moya expresó: “No le hagamos el caldo gordo a quienes quieren que aquí tengamos un estado de excepción, no estamos en excepción, estamos en condiciones de controlar la seguridad para los ciudadanos”.

Además, criticó a quienes, dijo, “lucran con el dolor de los sinaloenses” y magnifican los hechos de violencia que se presentan en la entidad.

El mandatario lamentó que en otro estado (sin mencionar su nombre) hubo un ataque a un bar con seis muertos, pero en los medios nacionales la nota principal fue la destrucción de cámaras de vigilancia en Culiacán y no los hechos del bar.

En tono de reclamo, el mandatario le pidió al secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez —presente en la conferencia—, que siga dando a conocer las cosas malas, pero también las buenas.

Y comentó: “Me ponen de cabeza lo malo y acá abajito, las buenas, no importa, yo no soy ni quiero ser jefe de redacción de los medios, los medios hacen lo que quieran y yo mis respetos. Finalmente, lo que debemos tener en cuenta es que los medios están para eso, para criticar, para señalar lo que no ven bien y que la gente debe saber”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación Pública estatal, Gloria Himelda Félix Niebla, llamó a la población a confiar en las autoridades y se sumó a la súplica del gobernador de que los niños regresen a clases.

“Invitamos a que confíen en las autoridades educativas y en las autoridades del orden de seguridad, que estamos trabajando para garantizar que esta educación no se interrumpa en estos momentos”, dijo la funcionaria.

Sin embargo, mientras se llevaba a cabo la conferencia de prensa que encabezó el gobernador, la Universidad Autónoma de Occidente dio a conocer que se tomó la decisión de suspender las clases presenciales al menos durante todo el martes, y pidió a los estudiantes estar pendientes de nuevos avisos a través de redes sociales.

“Reafirmando nuestro compromiso con el bienestar de toda nuestra comunidad lince, priorizando siempre la integridad de todas y todos, informamos que las actividades académicas correspondientes al turno matutino y vespertino del día 26 de noviembre se realizarán de manera virtual, con el fin de salvaguardar la seguridad de nuestro personal docente y estudiantado”, indicó la institución.

Ejecuciones no paran

En tanto, además de los cuerpos tirados frente a una instalación de la UAS, durante la madrugada de este martes otras dos personas fueron ejecutadas en distintos puntos de Culiacán, mientras que tres hombres que viajaban a bordo de un vehículo fueron interceptados y privados de su libertad en plena zona turística del puerto de Mazatlán.

Por la mañana, el cuerpo de un varón fue encontrado envuelto en una cobija de color verde sobre la avenida Prolongación Álvaro Obregón, en la cercanía de Libramiento Benito Juárez, en la colonia La Costerita.

Otro cadáver fue localizado boca abajo y con un cuchillo enterrado en la espalda en el trébol de El Diez, también en la ciudad de Culiacán.