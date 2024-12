Inicia en Chiapas una “nueva era” de unidad

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, llamó a todos los sectores de la sociedad de esta entidad a “abrir la conciencia y los corazones” para, juntos, de la mano, “iniciar una nueva era”, con unidad, sin confrontación ni divisiones, y en la que se logre la paz.

“Hagamos valer nuestros valores y que Chiapas viva el inicio de esta nueva era de unidad, de no confrontación, de reconciliación; quiero pedirles a todos los presidentes municipales que no seamos indiferentes ante las necesidades de los más pobres”, dijo.

Al rendir protesta al cargo para el periodo 2024-2030, el mandatario aseguró que lo que requiere Chiapas es buscar la paz y eso implica implementar proyectos de desarrollo que tomen en cuenta los intereses de las comunidades, antes que los fines de lucro.

Durante una sesión solemne del Congreso estatal, realizada en el Polyforum Mesoamericano de Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Ramírez dijo tener la experiencia y la valentía para asumir la responsabilidad de pacificar al estado.

Para ello, continuó, asumirá como propios los ejes que delineó hace unos días la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir a la delincuencia, como son: atender las causas, inteligencia e investigación, cooperación y coordinación con la Federación y cero impunidad ante el delito.

“Hoy quiero que se escuche en cada rincón de Chiapas, en la selva, en el norte, en la costa, en los Altos, en el Soconusco, la paz va a volver a reinar en nuestros caminos”, enfatizó el gobernador, en medio de aplausos.

Ramírez Aguilar advirtió que va “con todo” para detener delitos de alto impacto en el estado, como extorsión, derecho de piso, asalto a carreteras y todos los ilícitos del fuero común.

Anunció que como parte de las tareas para recuperar la paz, cambiará a todos los mandos policiacos en el estado y se creará el Grupo de Reacción Inmediata Pakal, el cual estará conformado por un equipo de agentes profesionales, quienes tendrán todas las herramientas para hacerle frente a la delincuencia.

Y expresó: “Aquí no hay derecho al miedo, aquí la ley se va a aplicar, quiero que sepa la policía que vamos a mejorar los salarios y vivienda para garantizar la seguridad de los chiapanecos”.

Cabe destacar que durante la madrugada, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, dependencia de nueva creación, Oscar Alberto Aparicio, dio el banderazo de arranque de las operaciones del grupo especial mencionado.

En la toma de posesión estuvieron presentes la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, así como los gobernadores de Tabasco, Puebla, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo y Querétaro.

Ante ellos y ante los representantes de los poderes y de distintos sectores de la sociedad chiapaneca, Eduardo Ramírez Aguilar aseveró que en materia de infraestructura se cumplirá con una “histórica demanda”, que es la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas, con una extensión de 153 kilómetros y cuya primera etapa será de Palenque a Ocosingo.

Adelantó que esta carretera no se va a concesionar a la iniciativa privada; las casetas serán administradas por las comunidades, y los restaurantes y paradores turísticos pertenecerán también a las mismas, para contribuir a su desarrollo.

Ramírez Aguilar informó también que, mediante negociaciones, consiguió un adelanto de las participaciones federales, por lo que para el mes de enero habrá los recursos necesarios para construir dicha carretera.

VA POR REFORESTACIÓN. Mencionó que, ante la deforestación reciente de 300 mil hectáreas en Chiapas, se iniciará en el mes de enero la restauración de las cuencas, para captar más agua pluvial y recuperar “lo verdoso de los cerros” y llegar a la meta de restaurar más de 200 mil hectáreas en tres años.

En materia de educación, señaló que acercará el conocimiento a los más pobres, por lo que el próximo 6 de enero arrancará la consulta para la gran cruzada por la alfabetización en Chiapas, ya que, al igual que Veracruz, es el estado que más analfabetas tiene en México.

“Este es un objetivo que tenemos con claridad, la misión no es sencilla, porque hay más de 500 mil chiapanecos que no tienen educación; entonces, aquí los pueblos indígenas nos deben ayudar para que en la consulta todos estemos abiertos a la alfabetización, tenemos de cero a 15 años un analfabetismo profundo, pero también adultos mayores a los que debemos dar conocimiento”, dijo.

Casi para terminar su discurso, Eduardo Ramírez Aguilar aseveró que tiene un compromiso muy claro con el pueblo de Chiapas y se asumió como “un hombre con conciencia social y compromiso con la gente del estado”.

“Estoy agradecido con el universo, le pido que me dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones y nunca desviarme de mi propósito, y si me desvío, que el pueblo me lo recuerde”, puntualizó.