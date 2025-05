Piden a presidentes municipales de San Luis Potosí sumarse a tareas de restauración de la paz.

“No se trata de polemizar ni mucho politizar la existencia o no de la Estrategia Integral de Seguridad del Gobierno del Estado. Su éxito está acreditado por organismos no gubernamentales que ubican a San Luis Potosí como un estado seguro, en crecimiento y con resultados favorables en la lucha contra la pobreza”, dijo el secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, en torno a la opinión manifestada por el presidente municipal capitalino, Enrique Galindo Ceballos, de que no existía una estrategia estatal contra la delincuencia.

El funcionario estatal exhortó al alcalde capitalino y a todos los presidentes municipales de la entidad a sumarse a la estrategia y a no implementar sólo operativos recaudatorios, que no resuelven ni aportan a la lucha contra la delincuencia.

Entre los resultados obtenidos para instaurar la paz en la entidad, Torres Sánchez mencionó el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que señala que en el primer trimestre de 2025, comparado con el mismo lapso del 2024, en San Luis Potosí se redujeron los homicidios dolosos y culposos, secuestros, robo a casas habitación, vehículos, autopartes, ganado, en trasporte público y a negocios.

Agregó que la estrategia integral de seguridad no sólo la integran acciones policiacas, también apoyos sociales gracias a los cuales más de 200 mil personas han abandonado la pobreza extrema en San Luis Potosí, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (CONEVAL).

Como resultado de la Estrategia Integral de Seguridad también se ha incrementado las oportunidades de ingresos, pues de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el pasado mes de marzo se registraron 2 mil 282 nuevos empleos formales, alcanzando un total de 491 mil 265 trabajadores asegurados, lo que representó un récord histórico.

Además, dijo Torres Sánchez, en enero de este año la actividad industrial en San Luis Potosí se ubicó en el segundo lugar nacional con mayor incremento con respecto al mes de diciembre del 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

