Periodista advierte que no se sujetará a censor

El periodista Jorge Luis González Valdez advirtió que no aceptará que un censor revise y autorice lo que vaya a decir o a publicar, como lo ordenó el pasado martes la jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May, a petición del Gobierno de Campeche, encabezado por la morenista Layda Sansores San Román.

Entrevistado por Luis Cárdenas en MVS, el comunicador indicó que no permitirá que su trabajo periodístico lo revise un interventor que, según la resolución, debe ser nombrado por el Tribunal Superior de Justicia de Campeche, porque eso, dijo, sería violatorio de sus derechos constitucionales.

El Dato: Layda Sansores, gobernadora de Campeche, pidió públicamente el pasado martes al periodista Jorge González Valdez ser “muy cuidadoso” en lo que publica.

Agregó que las nuevas medidas cautelares dictadas por la jueza Ana Maribel de Atocha “son de una dictadura y algo inaudito”, pues implican que no pueda realizar transmisiones en vivo, sino que debe grabar sus mensajes y luego esperar a que sean revisados por alguien más.

Dijo también que, una vez que sea designado el interventor, cada que lo soliciten en otros medios para hacerle una entrevista tendría que informar a esta persona de qué medio se trata y cuál es el tema de la conversación, para que se autorice o no la entrevista.

1 amparo obtuvo el periodista en contra de anteriores medidas cautelares

“Cuando empieza la jueza a dictar las medidas, me quedo perplejo, yo diría que atónito, esto no puede ser, porque ya teníamos una suspensión de un tribunal en la que invalidó la orden de que en dos años no podía ejercer el periodismo, y con estas nuevas medidas, la jueza desacata al tribunal”, expresó.

González Valdez, exdirector del periódico Tribuna, aseveró que combatirá legalmente las nuevas medidas cautelares, pero mientras se resuelve la impugnación no aceptará que le impongan a un interventor, aunque ello implique dejar de publicar por un tiempo.

El comunicador apuntó que, quien operó para que se le impusieran estas nuevas medidas cautelares fue el consejero jurídico del Gobierno de Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez, servidor público que compitió para formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial local en los recientes comicios, pero no logró la votación necesaria.

El pasado martes por la noche, durante el programa El Martes del Jaguar, el funcionario aludido señaló que las declaraciones y publicaciones del periodista Jorge Luis González han excedido la labor periodística y han incitado al odio.

“Está vinculado a proceso el ciudadano Jorge González por el delito de incitación al odio, porque de manera sistemática ha ejercido lo que dice la ley, el tipo penal de incitación al odio... pero sobre todo, ha violado lo que preservan las leyes especiales que buscan proteger a las mujeres de una vida libre de violencia”, dijo Alcudia Vázquez.

Añadió que el periódico Tribuna “no tiene un control adecuado para que cualquier persona pueda escribir a través de sus plataformas y redes sociales y agredir, como lo hacían con la gobernadora”.