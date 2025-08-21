Huixquilucan retira de circulación mil 900 motocicletas con Operativo de Reordenamiento Vial

De febrero del presente año a la fecha, el Gobierno de Huixquilucan ha retirado de circulación casi mil 900 motocicletas, como resultado del Operativo de Inspección y Reordenamiento Vial, por no cumplir con las medidas de seguridad y la documentación requerida o, bien, al contar con reporte de robo, entre otras faltas, con la finalidad de reforzar la seguridad vial y reducir el número de accidentes en las calles.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que, desde febrero pasado, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan han llevado a cabo 150 operativos de este tipo por todo el territorio, en los cuales se revisa que los conductores de las motocicletas porten el equipo de protección adecuado para el uso de estas unidades, respeten los límites de velocidad y los lineamientos del Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio, y que cuenten con la documentación requerida, con el fin de proteger la integridad física de los usuarios y disminuir los índices delictivos.

“Este operativo ha dado excelentes resultados desde que lo implementamos en las tres zonas de Huixquilucan, con lo que, además de cuidar a los motociclistas y automovilistas, cumplimos con una demanda ciudadana de ordenar la circulación de estas unidades. Es un esfuerzo que elementos de Seguridad Pública y Vialidad realizan 24/7 en puntos estratégicos del municipio para evitar conductas que pongan en riesgo la integridad de peatones y conductores”, agregó la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.

Romina Contreras Carrasco subrayó que el Operativo de Inspección y Reordenamiento de Motocicletas se implementó derivado de las constantes peticiones ciudadanas en este rubro, a fin de preservar la paz y tranquilidad en las calles y avenidas de Huixquilucan, por lo que se reforzó esta medida en zonas con mayor afluencia para que los usuarios transiten en espacios seguros.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Estado de México existen más de 1.2 millones de motocicletas en circulación, lo que conlleva a ser más responsables al momento de conducir, por lo que la alcaldesa Romina Contreras invitó a la población a ser usuarios conscientes y respetar las medidas de seguridad y las reglas de tránsito.

Por su parte, el director general de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, aseguró que seguirán realizando estos operativos de manera diaria, toda vez que los resultados también se ven reflejados en la disminución de delitos de alto impacto, pues el año pasado se registró una reducción de 18.2 por ciento.

“Estos operativos son, principalmente, por seguridad de los motociclistas, y los resultados han sido muy positivos, pues nos ha ayudado a bajar la incidencia delictiva en el territorio, ya muchos delitos que se cometen a bordo de una motocicleta y, al ver la presencia de elementos de seguridad por las avenidas y calles, lo piensan dos veces y ya no lo llevan a cabo. Queremos que la gente en Huixquilucan siga viviendo en paz y tranquila”, sentenció.

En este sentido, el Gobierno de Huixquilucan recordó que se lleva a cabo una campaña de concientización en redes sociales dirigida a motociclistas que circulan por el territorio, las cuales consisten en la prohibición de circular sin casco, no rebasar entre carriles, no viajar con menores de 12 años, no exceder los límites de velocidad, no hacer acrobacias, no circular sobre la banqueta y los menores de edad tienen prohibido conducir sin permiso oficial.

