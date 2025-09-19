Edomex, primer lugar en creación de empleo formal

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, llega a su Segundo Informe de Gobierno con una entidad posicionada como el primer lugar nacional en creación de empleo formal, lo que representa más de 191 mil nuevos puestos generados durante su administración.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento del mercado laboral y el impulso de sectores estratégicos que Delfina Gómez emprendió desde su llegada a Palacio de Gobierno, lo que ha permitido sacar del desempleo a más de 100 mil personas que hoy contribuyen activamente al desarrollo del estado.

Es de destacar la estrategia de promoción a la inversión que la Gobernadora desplegó desde el inicio de su administración, donde a través de estímulos fiscales, certeza jurídica, trámites más sencillos y el combate a la corrupción, se ha venido recuperando la confianza de los inversionistas logrando que la inversión extranjera creciera un 37 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Fortalece amparo Sheinbaum envía al Senado segundo paquete de leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial

El próximo lunes 22 de septiembre, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregará su Segundo Informe al Congreso local y, más tarde, emitirá un mensaje en el Teatro Morelos de Toluca; también realizará informes regionales en los municipios de Temascaltepec, Atlacomulco y Texcoco, llevando la rendición de cuentas a las regiones sur, norte y oriente del Estado de México.

JVR