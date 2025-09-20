Cae en Baja California Sur líder de célula de ‘Los Mayos’; aseguran armas, droga y vehículos

Autoridades de los tres órdenes de gobierno detuvieron en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, a tres presuntos integrantes de una célula delictiva ligada a la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, entre ellos su líder identificado como Fabián “N”, alias El Tata.

La Mesa Estatal de Seguridad comunicó que la acción ocurrió el 18 de septiembre tras un reporte al número de emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego. “Se activó el código rojo y durante el mismo se visualizó a una persona armada, iniciando el protocolo correspondiente que tuvo como resultado el aseguramiento de tres personas del sexo masculino”, señaló el gobierno de Baja California Sur.

📰#Noticias | La Mesa Estatal de Seguridad informa que en una operación encabezada por elementos de Marina, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, en coordinación con personal de Defensa, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República… pic.twitter.com/PqSdjK7LFs — Gobierno de BCS (@GobBCS) September 19, 2025

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y municipal, así como la FGR y la Procuraduría estatal.

A los detenidos se les aseguraron nueve armas de fuego de calibres 7.62 y 5.56 mm, 14 cargadores calibre 7.62 mm, 34 cargadores calibre 5.56 mm, 87 dosis y medio kilo de marihuana, mil 100 dosis y 50 gramos de cristal, 700 gramos de cocaína, además de 11 chalecos tácticos, 56 poncha llantas, un radio portátil y tres guardamanos.

También fueron incautados tres vehículos: una camioneta Toyota Tacoma, una vagoneta Hyundai Tucson y una camioneta Ford Expedition. Todo lo asegurado quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República.

La Mesa Estatal de Seguridad reiteró que los capturados podrían estar relacionados con eventos de alto impacto ocurridos en Comondú y Loreto, y refrendó que con estas acciones “se trabaja para garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias sudcalifornianas”, además de invitar a la ciudadanía a denunciar al 089 cualquier actividad sospechosa.

MSL