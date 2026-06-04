Empresa Global Gas se deslinda de explosión en Tepeaca

Global Gas se deslinda de explosión de pipas registrada en Tepeaca

Luego de que presuntamente las pipas de gas que explotaron en el municipio de Tepeaca, fueran de la empresa Global Gas, la empresa aseguró que las unidades involucradas en este hecho no forman parte de su parque vehicular ni operan bajo su razón social.

En un comunicado la empresa aseguró que cuenta con mecanismos de control, identificación y trazabilidad sobre toda su flota.

“Tras realizar las verificaciones correspondientes, la empresa confirma que ninguna de sus unidades participó en los hechos ocurridos esta mañana”, aseguró en un comunicado.

También mencionó que puso a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, la Fiscalía General del Estado y demás autoridades competentes toda la información técnica necesaria para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los responsables.

“Asimismo, la empresa reitera su compromiso con la legalidad, la seguridad y el cumplimiento de la normatividad aplicable en todas sus operaciones. La operación segura,trazable y regulada es el único modelo que Global Gas reconoce como propio”, señalaron.

🚨🔴 Global Gas deslinda a su flota de explosión en bodega de gas LP en Tepeaca 👇



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La postura de la empresa se dio luego de que trascendieran versiones que vinculaban a unidades presuntamente identificadas con la compañía en el incidente registrado en Tepeaca, donde se reportó una fuerte explosión relacionada con vehículos que transportaban combustible.

Hasta el momento, las autoridades estatales y federales continúan con las investigaciones para determinar las causas del siniestro, así como la identidad de los propietarios y operadores de las unidades involucradas.

De acuerdo con los primeros reportes, personal de seguridad, protección civil y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender la contingencia, establecer un perímetro de seguridad y evitar riesgos adicionales para la población.

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MSL