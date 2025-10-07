Hallan sin vida a sacerdote desaparecido el sábado

El sacerdote de la parroquia de San Cristóbal, en el municopio de Mezcala, en Guerrero, Bertoldo Pantaleón Estrada, fue localizado sin vida en una terracería de la carretera federal México-Acapulco, cerca de la localidad de Milpillas, por lo que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) exigió a las autoridades indagar el caso y hacer justicia.

Cerca de las 11:00 horas, la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa emitió un comunicado acerca de la desaparición del presbítero, desde el 4 de octubre, por lo que pidió a las autoridades la pronta localización de éste; además, llamó a orar en diferentes comunidades parroquiales para su localización y que su integridad fuera respetada.

El Dato: Desde 1983 la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa se sumó a la provincia eclesiástica de la Arquidiócesis de Acapulco, Guerrero, y seis años después la sede pasó a Chilpancingo.

“En estos momentos ya he pedido a nuestras autoridades civiles que activen el protocolo de búsqueda y localización del padre Bertoldo.

“Ruego al presbiterio que eleven sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien”, indica el comunicado.

Más tarde, alrededor de las 21:00 horas, la Conferencia emitió un comunicado para informar acerca del hallazgo sin vida del sacerdote, el que ocurrió cerca de las 14:00 horas.

En sus redes sociales, los obispos de México lamentaron lo sucedido y expresaron sus condolencias al obispo de Chilpancingo-Chilapa, monseñor José de Jesús González Hernández, a la comunidad de San Cristóbal y a la familia de Pantaleón Estrada.

2 días duró en calidad de desaparecido Pantaleón Estrada

926 sacerdotes reporta la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa

Debido a este acontecimiento, la Conferencia exigió a las autoridades correspondientes indagar el crimen de manera transparente para dar con los responsables del asesinato del párroco, quien horas antes fue desaparecido.

“Constatamos con tristeza y dolor que hechos de violencia nuevamente enlutan nuestra comunidad católica.

“Por ello, exigimos a las autoridades competentes del Estado y de la Federación una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita el esclarecimiento de este crimen y el justo castigo a los responsables”, precisó.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de Pantaleón Estrada, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Eduardo Neri.

“Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios, con el objetivo de recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a el o los probables responsables”, indicó el órgano de justicia.

En redes sociales, creyentes expresaron su dolor por el asesinato de Pantaleón Estrada. La mayoría pidió por el descanso de éste y lamentaron el hecho.

Ejemplo de lo anterior, es la usuaria de Facebook, Cristina Aranda, quien se refirió al presbítero como “un gran sacerdote”. En tanto, Jessica Damián calificó el suceso como “muy lamentable”

“Con base en lo que Jesucristo nos enseñó, sabemos que el padre Bertoldo Pantaleón Estrada ya goza de la presencia del Señor, que ha lavado sus vestiduras con la Sangre de Cristo; por ello, sabemos que es un mártir que por la predicación del Evangelio le fue arrebatada la vida.

“Que Dios lo reciba en su Gloria y que, a los que cometieron este acto de quitarle la vida, nuestro Padre misericordioso les perdone sus pecados, que el Espíritu Santo les convierta su corazón y les cambie su voluntad, ya que si no lo hacen sufrirán lo inimaginable. Que Dios los perdone. Amén”, escribió en Facebook, el usuario Ángel Tercero.

Al respecto, González Hernández emitió un comunicado en el cual condenó el crimen en contra de Pantaleón Estrada, por lo que llamó a sus “hermanos sacerdotes” a ofrecer “el sacrificio de la Santa Misa por su eterno descanso”.

Asimismo, el representante de la Iglesia si bien aclaró que perdonaba a quienes le arrebataron la vida al sacerdote, sí exigió a las autoridades llevar a los responsables ante la justicia.

“Hago la más atenta petición a nuestras autoridades que nos ayuden a deslindar responsabilidades a los implicados en ese lamentable suceso.

“Como obispo y en nombre de toda la comunidad diocesana otorgo el perdón por estos actos a los directamente implicados, dejando a Dios la impartición de justicia.

“Hago un llamado a la conversión de nuestros corazones a Dios y les pido que continuemos caminando en la ruta de la paz y a favor de la vida”, indicó.