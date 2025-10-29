Caen 11 municipales tras balacera

La Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvo a 11 policías municipales de Atoyac por hechos constitutivos de delitos, luego de que ocurrió una balacera entre civiles armados y autoridades locales que dejó como saldo cuatro personas fallecidas.

La institución mencionó que la balacera comenzó luego de que una persona denunciara la presencia de personas armadas en el bar La Victoria, en el municipio de Atoyac, por lo que elementos de la Policía Ministerial acudieron al lugar, donde fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

Como resultado de la balacera, fueron abatidos tres hombres y una mujer. Uno de los caídos fue identificado como José Eduardo, alias El Lalo, presunto líder de un grupo delictivo que opera en la zona y quien tenía mandatos judiciales pendientes por el delito de homicidio.

La fiscalía dijo que, además de los policías municipales, también se detuvo a 21 personas que se encontraban dentro del bar La Victoria.