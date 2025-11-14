Exigen reforma para castigar delitos con IA

Luego de que un adolescente de 14 años usara la Inteligencia Artificial (IA) para modificar y crear imágenes de naturaleza sexual de 400 alumnas de secundaria y las difundiera en redes sociales, en Zacatecas colectivos consideraron que hace falta una reforma en las leyes estatales para que se castigue a quien use esta herramienta para crear imágenes de este tipo de otras personas.

En entrevista con La Razón, Flor Sosa, integrante de la colectiva Defensoras Digitales, expuso que, aunque en el estado no hay una ley que castigue el uso indebido de la Inteligencia Artificial para crear imágenes con fines sexuales, lo que hicieron los jóvenes puede clasificarse como delito de pornografía infantil y también encuadrarse dentro del marco de trata, por lo que, sostuvo la activista, podrían enfrentar medidas privativas de libertad dentro del sistema de justicia para adolescentes.

El Dato: LOS PADRES de las víctimas presumen que el joven que hizo las fotos no ha sido detenido por ser hijo de un funcionario que labora en la Fiscalía de Zacatecas.

“Pedimos que se sancione como delito de pornografía infantil. En la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes tiene sanciones por grupos etarios y en el grupo etario de 14 a 16 años es una pena privativa de la libertad máxima de dos años”, mencionó.

También demandó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, ya que la Fiscalía de Zacatecas inició una investigación bajo el delito de “violación a la intimidad sexual”, el cual no se considera un delito grave y el responsable podrían tener sanciones más leves.

La colectiva pidió que también se castigue a las autoridades de la secundaria, por acciones y omisión, ya que borraron las fotos y dejaron sin pruebas a las víctimas para tener elementos en su defensa.

“Nosotros queremos, como colectivo, que el caso lo atraiga la Fiscalía General de la República y se investigue como un delito federal y se abra una carpeta de investigación por oficio”, demandó.

400 alumnas de secundaria aparecen en catálogo sexual

“Las autoridades no hicieron caso de los llamados de las alumnas porque intentan ocultar las cosas y, al borrar la evidencia, no les dan a las adolescentes su acceso a la justicia”, advirtió.

“Queremos que se investigue también la participación de los docentes que participaron en este caso. Creemos que al menos los maestros de las víctimas tenían conocimiento de lo que pasaba, por lo que ellos tenían la obligación de hacer la denuncia y el acompañamiento”, mencionó Flor Sosa.

En entrevista, la madre de una de las víctimas señaló que hasta el momento se desconoce el paradero del joven que hizo las fotos y se presume que no ha sido detenido por ser hijo de un funcionario que labora en la Fiscalía de Zacatecas.

“Hasta donde sabemos, el pasado viernes se llevaron detenido al menor, al parecer el papá del niño es un funcionario público que trabaja para la fiscalía. Entonces, al joven lo detuvieron el viernes y ese mismo día salió. No sabemos qué está pasando”, dijo.

Añadió que hasta el momento son cerca de 85 padres de familia que ya acudieron a la fiscalía para levantar la denuncia.

“Hubo jovencitas que entraron en shock al ver su foto y sus familiares fueron directo a la fiscalía a presentar una denuncia. Tengo entendido que van 85 denuncias; en la fiscalía nos levantaron el acta y pasaron a las jóvenes al psicólogo”, narró la madre.

También aseguró que el director y la trabajadora social estaban enterados del tema e incluso la trabajadora social ayudó al joven a eliminar todas las fotos para que no tuviera problemas la institución.

“El director no ha dado la cara para explicarnos qué pasó. El día que tomamos la escuela, se le habló y ni siquiera nos hizo caso, por eso fue que nos manifestamos. No queremos que lo corran, solamente que lo cambien de plantel, porque esto viene desde tiempo atrás, no es nuevo”, expuso.

Agregó que el responsable es un joven de tercer grado y anteriormente ya había sido expulsado de otras dos escuelas por tener problemas.

“Este niño al parecer venía de otra escuela, venía con antecedentes y así lo aceptaron. Esa es nuestra inconformidad como padres de familia, el pensar que las fotos de nuestras hijas anden circulando por donde quiera. Sabemos que una página se mueve muy rápido en otro lado y estamos hablando de niñas de 12 años”, lamentó la mujer.

Otra madre de las víctimas dijo que su hija vio una de las fotos donde estaba, por lo que actualmente se encuentra muy afectada.

“Ella es deportista, iba a entrenar, jugaba y hasta el día de hoy no ha querido salir porque está muy afectada”, señaló.

También manifestó que una de las víctimas había denunciado al menor desde el pasado octubre, pero el director y la trabajadora social la ignoraron.

Los padres de familia afectados señalaron que, de no tener una respuesta sobre el paradero del menor en los próximos días, volverán a tomar las instalaciones de la escuela para exigir justicia.