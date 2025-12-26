Gobierno de Veracruz detiene por terrorismo a un periodista

FICHA emitida del imputado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

EL REPORTERO de nota roja Rafael Lafita León Segovia fue detenido en el municipio de Coatzacoalcos, por el Gobierno de Rocío Nahle en Veracruz, por su presunta responsabilidad en los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

De acuerdo con reportes locales, la orden judicial fue emitida por el juez José Guadalupe Nucamendi Albores, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Veracruz.

La Fiscalía de Veracruz no ha explicado con claridad qué hechos son los que le dan sustento a los cargos, pero la organización Artículo 19 exigió a la Fiscalía de Veracruz no criminalizar la actividad periodística relacionada con la cobertura de hechos delictivos.

El Tip: RAFAEL LEÓN es un reportero que cubre la calle y que informa los acontecimientos de violencia que ocurren en Veracruz.

En un comunicado, indicó que la cobertura de hechos de violencia o de interés público no puede ser utilizada como base para imputar delitos a periodistas.

“Esto, en el caso del reportero conocido como Lafita, detenido en el sur de Veracruz el 24 de diciembre en Coatzacoalcos bajo cargos que también incluyen terrorismo y delitos contra la seguridad del estado”, expuso Artículo 19.

De igual manera, en un comunicado, la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas (Amecope) de Coatzacoalcos solicitó la intervención de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y llamó a garantizar que el procedimiento se lleve a cabo “conforme al debido proceso”.

Añadió que desde el primer momento se ha dado seguimiento puntual manteniendo comunicación con sus familiares y su defensa legal sobre los “presuntos delitos que se le imputan”.

También exigió a la Fiscalía de Veracruz que se garantice la salud y la integridad del reportero y se brinden todas las facilidades para su defensa legal.