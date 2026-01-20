¿Quién es ‘La Nicholette’, la tiktoker reportada como secuestrada en Culiacán?

Nicholette Pardo Molina, de 25 años, es una creadora de contenido digital y empresaria originaria de la sindicatura de El Salado, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Su crecimiento en redes sociales y su estilo de vida la convirtieron en una figura ampliamente reconocida tanto en plataformas como TikTok e Instagram.

Desde hace varios años, Nicholette consolidó una base de seguidores en TikTok, donde compartía videos de su vida cotidiana, rutinas, colaboraciones con otros creadores locales e imágenes de su entorno social.

Secuestran a “La Nicholette” en zona residencial de Culiacán ı Foto: Especial

La joven también se destacó por poseer una camioneta Tesla Cybertruck personalizada en color lila, vehículo que se volvió parte de su identidad pública y la hizo fácilmente reconocible en Culiacán y en las redes.

Además de su presencia digital, Nicholette era propietaria de una boutique de moda ubicada en el sector Isla Musala, una de las zonas comerciales y residenciales más exclusivas de Culiacán.

Su negocio le permitió combinar su actividad como influencer con emprendimientos comerciales locales, lo que contribuyó a su visibilidad tanto en línea como entre habitantes de la capital sinaloense.

“La Muchacha del Salado”, el corrido que impulsó su reconocimiento público

Su popularidad también se vio impulsada por una canción en forma de corrido titulada “La Muchacha del Salado ‘La Nicholette’”, interpretada por un grupo musical que la menciona directamente. Este corrido se volvió viral en plataformas como YouTube, Spotify y TikTok, reforzando su presencia en la cultura digital local.

A través de sus publicaciones, Nicholette proyectaba un estilo de vida aspiracional, mostrando no solo su coche llamativo sino también eventos, viajes y experiencias personales que conectaban con una audiencia joven.

En redes sociales, cuenta con más de 100 mil seguidores en TikTok y alrededor de 160 mil en Instagram, cifras que reflejaban su popularidad y el alcance de su contenido antes de los recientes hechos que ocuparon los titulares de noticias.

Su combinación de presencia en redes, negocio local y una imagen distintiva la convirtieron en una de las figuras más visibles del ámbito digital en Sinaloa, dando forma a una comunidad de seguidores que sigue de cerca tanto su contenido como su situación actual tras los hechos ocurridos el 20 de enero de 2026.

MSL