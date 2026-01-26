Secretaría de Marina detiene a 37 personas y asegura metanfetamina en Colima

Elementos de la Secretaría de Marina en foto de archivo

En operativos realizados del 19 al 25 de enero de 2026 como parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”, la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y corporaciones municipales, detuvo a 37 personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas y aseguró 119 dosis de presunta metanfetamina en distintos puntos del estado.

Las acciones se desplegaron en zonas estratégicas con el objetivo de reforzar la vigilancia y la presencia institucional para proteger a la población, en los municipios de:

Manzanillo

Tecomán

Minatitlán

Cuauhtémoc

Armería

Villa de Álvarez

Colima

Además del aseguramiento de la droga sintética, las autoridades informaron sobre la incautación de 11 dosis de marihuana, así como de seis vehículos, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

En el mismo periodo, también se reportó el rescate de tres personas privadas de la libertad, como parte de los resultados obtenidos durante el despliegue operativo.

La Secretaría de Marina destacó que, desde la puesta en marcha de la Estrategia “Pez Vela 2025”, se han realizado 523 detenciones de generadores de violencia, lo que, afirmó, refleja la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para contener los delitos en la entidad.

Finalmente, las dependencias reiteraron su compromiso de mantener los operativos de seguridad y exhortaron a la ciudadanía a realizar denuncias de manera anónima a través de los canales oficiales de la Sexta Región Naval.

La Estrategia Nacional de Seguridad da resultados que se reflejan en la vida cotidiana: menos delitos, más protección y mayor tranquilidad para las familias mexicanas.

