Se han rebasado todos los límites, dice Máynez

MOVIMIENTO CIUDADANO (MC) y el PRI condenaron el ataque armado contra los diputados locales emecistas, y plantearon que la violencia está desbordada en Sinaloa.

El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que la violencia en Sinaloa ha alcanzado niveles superlativos.

“Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán. La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites. Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad”, dijo.

“Desde Movimiento Ciudadano condenamos el ataque armado a nuestro coordinador en Sinaloa, Sergio Torres Félix, y nuestra legisladora Elizabeth Montoya. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva, y que no haya impunidad”, señaló el partido en un comunicado.

En el mismo tenor, el coordinador de los senadores naranjas, Clemente Castañeda, advirtió sobre las implicaciones del hecho: “La violencia no puede seguir marcando la vida pública del país. México merece paz, legalidad y garantías para ejercer la política sin miedo”, expresó.

El Tip: EN EL 2025 se reportaron 70 asesinatos contra funcionarios, además de 15 amenazas, nueve secuestros y seis atentados.

Castañeda anunció que presentará en el Senado un punto de acuerdo de urgente resolución para exigir justicia y resultados por parte de las autoridades.

También la diputada federal Ivonne Ortega condenó el ataque armado registrado en Culiacán y exigió que el hecho no quede impune.

A través de un pronunciamiento, expresó su preocupación por la integridad de sus compañeros.

Subrayó la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo los hechos y garanticen la seguridad de los representantes populares.

También el PRI nacional condenó el atentado y afirmó que “este hecho no es aislado: es la consecuencia directa de un Estado ausente, rebasado y cómplice”, dijo.