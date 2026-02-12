Operativo en Cooperativa Cruz Azul deja 33 personas detenidas.

Derivado de las acciones ministeriales que esta madrugada llevó a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en un inmueble de la Cooperativa Cruz Azul, en Tula de Allende, hay 33 personas detenidas que fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia.

De ellas, 31 son investigadas por hechos que la ley sanciona como desobediencia y resistencia de particulares y 2 más por portación de armas (al encontrarles en posesión de dos armas de fuego calibre 38).

Todos los detenidos fueron inscritos de manera oportuna al Registro Nacional de Detenciones, cuya consulta es pública y abierta.

Se aclara que en el operativo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutó esta madrugada para restituir la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, en acato a lo ordenado por un juez de control del Estado de México, no hay personas desaparecidas y tampoco personas fallecidas.

La Policía de Hidalgo acudió desarmada a resguardar a la población civil para evitar que se repitieran los antecedentes violentos que tienen relación con esa planta.

JVR