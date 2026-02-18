Denuncia Grecia a Morón y a Godoy; caen tres más por crimen de Manzo

LA PRESIDENTA MUNICIPAL de Uruapan, Grecia Quiroz (c), ayer, durante la inauguración de una obra.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, presentó este martes una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en contra de Raúl Morón, de Leonel Godoy y de Ignacio Campos Equigua, por su presunta relación en el homicidio de su esposo y exalcalde Carlos Manzo.

La alcaldesa sustituta dijo, tras salir de las oficinas de la fiscalía, que presentó videos y otros datos como pruebas que involucrarían al senador, al diputado federal y al exalcalde de Uruapan.

EL DATO: EN URUAPAN hubo ayer una marcha para exigir justicia por el asesinato de una menor durante un presunto asalto en una tienda de abarrotes el sábado pasado.

“Me decían que para que no fuera sólo un señalamiento vinimos a presentar la denuncia… Vine con elementos suficientes para que se les pueda mandar llamar y declarar, y que si realmente no hay nada que los vincule con el homicidio de Carlos, pues que vengan, que si no hay nada que temer, que vengan a dar la cara”, dijo.

Añadió que la “línea política” del asesinato de Carlos Manzo no puede quedar de lado, ya que su esposo tenía adversarios políticos “muy fuertes” que tienen que ser investigados.

“Hoy les informo que oficialmente queda presentada una denuncia presentada ante la fiscalía para que no quede de lado la línea política. Sabemos que en el homicidio de Carlos Manzo tuvo que ver mucho la línea política, porque tuvo muchos adversarios políticos que, sabemos deben de ser investigados”, refirió.

La alcaldesa reclamó que, aunque la fiscalía ha realizado varias detenciones, no se haya investigado a los actores políticos que el propio Manzo señaló.

Agregó que no quitará el dedo del renglón y levantará la voz por todos los que han sido asesinados de manera injusta.

“Venimos también a levantar la voz por todos los homicidios que se han cometido de manera injusta. Hoy de nueva cuenta se manifiesta un movimiento, hoy se manifiesta toda una ciudadanía, todo un municipio, todo un estado, todo el país”, señaló.

AVANCES EN EL CASO. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que detuvo a tres personas presuntamente vinculadas con el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal independiente de Uruapan, quien fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre pasado.

18 Personas van detenidas por el asesinato de Carlos Manzo

Los detenidos pertenecían a una célula armada encabezada por Alejandro Baruk Castellanos Villafaña, alias El K-OZ, quien operaba bajo las órdenes de Jorge Armando Gómez Sánchez, conocido como El Licenciado, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y considerado uno de los autores intelectuales del crimen.

En entrevista, el fiscal general Carlos Torres Piña dijo que las capturas se llevaron a cabo en el municipio de Tarímbaro, zona colindante con Morelia, como resultado de una acción coordinada entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Con estas detenciones, suman 18 personas arrestadas por su presunta participación en el asesinato del alcalde, entre ellas El K-OZ, El Licenciado y Samuel García Rivero, director de Relaciones Públicas del ayuntamiento de Uruapan, quien presuntamente compartió la agenda privada del alcalde Carlos Manzo con integrantes del CJNG.