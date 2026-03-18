Evelyn Salgado refrenda su compromiso con el sector pesquero.

“Para que el bienestar llegue a cada hogar de las ocho regiones, sigamos construyendo un Guerrero donde el trabajo siga siendo la semilla del desarrollo y donde nuestras comunidades sigan siendo el corazón de esta transformación", señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la entrega de apoyos del programa Bienpesca, en donde además, refrendó su respaldo hacia el sector pesquero y acuícola, con el compromiso de emprender acciones que le den certeza y seguridad para impulsar esta actividad y fortalecer su economía.

En el evento realizado en el Auditorio al Aire Libre del Parque Papagayo, la mandataria destacó la importancia de promover la transformación, el bienestar y la justicia social, para las familias pertenecientes a este sector productivo, con acciones encaminadas a lograr su desarrollo. Con la presencia del titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Rigoberto Salgado Vázquez y del delegado federal de los programas para para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, la jefa del Ejecutivo estatal detalló que, como parte de esta entrega, se beneficia a poco más de 14 mil 900 pescadores y pescadoras, de 41 municipios de la entidad, con una inversión de 111 millones de pesos.

Puntualizó que esta acción, más que una cifra, representa un acto de justicia social para quienes han hecho de este trabajo una forma de vida, tranquilidad para las familias, así como la certeza de que el esfuerzo del sector es reconocido y respaldado.

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“Este respaldo no termina nada más con la entrega de su tarjeta Bienpesca, también fortalece la pesca responsable, acciones de capacitación en temas como práctica sanitaria, valor nutricional, administración, comercialización y organización productiva", destacó.

La gobernadora anunció que, como parte de este respaldo, próximamente se entregarán acciones como la entrega de artes de pesca, apoyo por mar de fondo, motores y lanchas, proyectos para la repoblación de ostión, sólo por mencionar algunos.

Durante su participación, el titular de Conapesca, anunció que como parte de la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, los beneficiarios tendrán un aumento en el apoyo que reciben, pasando de 7 mil 500 a 8 mil pesos. También adelantó que se llevará a cabo la modernización y digitalización en los procesos, lo que permitirá que estos beneficios lleguen a todos los que lo requieren.

A nombre de los beneficiarios, Tomás Ayala Romero, de la Cooperativa Caletilla, agradeció el apoyo otorgado a través de este programa, lo que resulta indispensable para el sector pesquero.

Enseguida, se realizó la entrega simbólica de tarjetas a beneficiarios de diversas cooperativas.

Asistieron a este evento el diputado federal, Aniceto Polanco Morales; el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Alejandro Zepeda Castorena, así como la beneficiaria Justina Carrillo Maganda, de la comunidad del Arenal.

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JVR