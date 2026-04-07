Islas Marías, Boca de Chila, Marinabus y Goleta Iguala: la nueva apuesta de México para fortalecer y diversificar el turismo.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el director general de Turística Integral, Rafael Gómez Conejo, encabezaron la presentación de cuatro proyectos estratégicos orientados a fortalecer y diversificar la oferta turística nacional: el Centro Turístico Islas Marías, el Resort Boca de Chila, Marinabus Acapulco I y la Goleta Iguala.

Durante su intervención, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) subrayó que el desarrollo de estos productos responde a una visión basada en la experiencia, la autenticidad y el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural y cultural.

“El turismo hoy son experiencias. Estos proyectos permiten a las y los visitantes vivir destinos únicos, con identidad, historia y contacto directo con nuestras comunidades”, manifestó.

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Destacó al Centro Turístico Islas Marías como un destino con alto valor ambiental, histórico y simbólico, que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, atrayendo tanto turismo nacional como internacional, incluidos segmentos especializados como el avistamiento de aves. Asimismo, resaltó la calidad de los servicios, la profesionalización de los guías y la integración de elementos culturales locales de Nayarit, lo que fortalece la identidad del destino.

En cuanto a los demás proyectos, reconoció al Marinabus Acapulco I como una alternativa de movilidad turística accesible que contribuye a la inclusión y a la reactivación del puerto; a la Goleta Iguala, en Veracruz, como un producto turístico cultural que diversifica la oferta mediante recorridos históricos; y al Resort Boca de Chila como un espacio que integra descanso, naturaleza y turismo comunitario, impulsando el desarrollo regional.

Ensu mensaje, el director general de Turística Integral, Rafael Gómez Conejo, destacó que estos proyectos generan nuevas oportunidades de desarrollo en distintos destinos del país y fortalecen la oferta turística nacional.

Asimismo, subrayó que, en el contexto del Mundial 2026, México se prepara para consolidarse como un destino de clase mundial, invitando a visitantes nacionales e internacionales a descubrir experiencias únicas como las Islas Marías, así como otros destinos que reflejan la riqueza natural, cultural e histórica del país.

#ComunicadoSectur 📣



Islas Marías, Boca de Chila, Marinabus y Goleta Iguala, la nueva apuesta de México para fortalecer y diversificar el turismo. 🌊🚢



Los proyectos priorizan un modelo turístico basado en experiencias auténticas, sustentabilidad y aprovechamiento responsable… pic.twitter.com/Cz5otyTYBw — SECTUR México (@SECTUR_mx) April 7, 2026

Durante la presentación se informó que el Centro TurísticoIslas Marías, reconocido como Reserva de la Biósfera por la UNESCO, ofrece experiencias de bajo impacto ambiental mediante recorridos guiados, actividades culturales y contacto con la naturaleza. La oferta incluye paquetes integrales de 3 días y 2 noches, y de 4 días y 3 noches, con transporte marítimo, hospedaje, alimentación, acceso al área natural protegida y seguro de viaje.

Entre sus principales atractivos se encuentran Playa Chapingo, el museo de sitio en Puerto Balleto, senderos naturales, miradores y actividades de observación astronómica, además de una agenda de eventos deportivos, culturales y de bienestar.

El Resort Boca de Chila, ubicado en Nayarit, cuenta con 72 habitaciones, alberca, snack bar y espacios para el segmento MICE. Por su parte, Marinabus Acapulco I realiza recorridos del Zócalo a Puerto Marqués en aproximadamente 45 minutos, mientras que la Goleta Iguala ofrece trayectos turísticos hacia el Fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz.

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JVR