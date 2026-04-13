En Oaxaca se fortalece la salud, vivienda y democracia con acciones estratégicas, afirma Salomón Jara.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que la Primavera Oaxaqueña impulsa acciones concretas en materia de salud y vivienda, orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

Atención aérea al servicio de la salud

Durante su conferencia de prensa destacó que esta administración prioriza la atención humana, especialmente en materia de salud.

En este sentido, el director general del Hangar Oficial del Gobierno del Estado, Cuauhtémoc Almazán Cravioto informó que el uso de aeronaves oficiales ha permitido agilizar traslados médicos de emergencia, así como apoyar labores de protección civil, combate de incendios forestales y acciones de seguridad en diversas regiones.

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En total, se han realizado 536 servicios aéreos, principalmente traslados médicos, incluyendo casos de traumatismos, Código Mater, quemaduras y emergencias críticas. Además, 87 pacientes han sido trasladados a hospitales de otros estados para recibir atención especializada.

Hogar Primavera impulsa el acceso a una vivienda digna

El titular de la Gubernatura detalló que se llevó a cabo la firma de convenio con más de 40 municipios para facilitar acciones conjuntas en materia de vivienda.

El director general de Vivienda Bienestar, Juan Manuel García Cañas explicó que este acuerdo permitirá agilizar trámites y reducir barreras administrativas, con el objetivo de acercar viviendas a familias en situación de vulnerabilidad.

Para este año se prevé realizar más de 600 acciones de vivienda. Después, se llevarán a cabo más de 3 mil 250 acciones en 150 municipios, hasta alcanzar un total de 10 mil acciones durante el sexenio.

Oaxaca respalda reforma electoral federal

En otro tema, el Gobernador Salomón Jara Cruz respaldó la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que responde a una demanda ciudadana de mayor austeridad y eficiencia.

Afirmó que la reforma busca reducir costos del sistema electoral y redirigir recursos al desarrollo social, con ahorros estimados en 4 mil millones de pesos. “La democracia no es un privilegio de unos cuantos, sino un instrumento al servicio de la gente”, expresó.

Finalmente, reconoció a la Diputación local por la pronta aprobación de la minuta federal respectiva, destacando su compromiso con una democracia más austera y cercana al pueblo.

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JVR