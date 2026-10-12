Asesinan a Jorge Guerrero García, exalcalde de Otatitlán, Veracruz

Jorge Guerrero García, exalcalde de Otatitlán, municipio de la región del Papaloapan, en el estado de Veracruz, fue ejecutado durante la noche del domingo 11 de octubre, se reportó el mediodía de este lunes.

De acuerdo a lo dado a conocer, el ataque ocurrió en un restaurante ubicado en la cabecera del municipio que gobernó entre 2014 y 2017, lo que generó preocupación y temor entre la población.

Al lugar de los hechos arribaron autoridades en materia de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado para recabar los indicios necesarios para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

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Jesús Vásquez, exdiputado federal lamentó los hechos y expresó una exigencia de justicia tras el asesinato del político priista.

“A la gente de Otatitlán: ustedes lo conocían bien, sabían que era un hombre trabajador, de bien y que no se metía con nadie. Si las autoridades realmente quieren esclarecer esto, no tendrán que buscar en muchos lado”, comentó.

Cabe señalar que durante el proceso electoral local pasado, Guerrero García buscó ocupar de nueva cuenta la alcaldía abanderado por el partido tricolor, sin embargo no logró hacerse con la victoria.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle García; ni la Fiscalía General del Estado han dado a conocer las líneas de investigación sobre estos hechos de violencia.

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FGR