Guanajuato sale del 1er lugar nacional en homicidios dolosos; promedio baja 72% desde febrero pasado

Guanajuato consolida atención a seguridad con disminución de homicidio doloso desde febrero de 2025.

Guanajuato salió del primer lugar nacional en homicidios dolosos, de acuerdo con las más recientes cifras presentadas este martes en la Conferencia del Pueblo, donde se mostró que la entidad disminuyó en 72 por ciento el promedio diario de este delito desde febrero de 2025.

Durante la Conferencia del Pueblo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, presentó las cifras de homicidio doloso a nivel nacional y en algunos estados.

Dentro de este recuento, destacó que Guanajuato bajó del lugar uno al lugar dos de homicidios dolosos a nivel nacional. Se ubicó por debajo de Baja California.

Figueroa Franco explicó que el promedio diario de homicidios dolosos en Guanajuato pasó de 12.7 por ciento en febrero de 2025 a 3.5 por ciento en septiembre de 2026, lo cual representa una disminución de 72 por ciento.

Presentan cifras de disminución de homicidios diarios

Este martes, durante la Conferencia del Pueblo, Marcela Figueroa, titular de la SESNSP, presentó cifras sobre la incidencia del homicidio doloso y otros delitos de alto impacto a nivel nacional.

Destacó que, desde septiembre de 2024, se ha registrado una disminución a nivel nacional de 52 por ciento en homicidio doloso: en aquel mes, se registró un promedio diario de 86.9, mientras que, en el más reciente, se registró 42.2 por ciento.

Figueroa Franco destacó que estas cifras convierten al septiembre de 2026 en el septiembre con el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional.

En el mismo sentido, destacó que las 32 entidades del país disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos, entre las cuales destacó San Luis Potosí, con una baja de 78.6 por ciento, y Nayarit, con una disminución del 69.5 por ciento.

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