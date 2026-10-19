Fuerza Civil fortalece su presencia, inteligencia y respuesta para proteger Nuevo León

A cinco años del inicio de la Administración del Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, Fuerza Civil cuenta con más elementos, presencia territorial, infraestructura y recursos especializados. Hoy, la corporación supera los 7 mil 700 policías operativos y dispone de herramientas terrestres, aéreas y tecnológicas, así como de inteligencia, que amplían su capacidad de respuesta en todo Nuevo León.

El balance presentado en el 5º Informe de Gobierno muestra una corporación que superó la meta de 7 mil elementos y fortaleció su despliegue con un nuevo Cuartel General, 20 destacamentos y divisiones especializadas que articulan planeación, inteligencia, coordinación y operación.

INTELIGENCIA Y OPERACIÓN DESDE UN MISMO PUNTO

El nuevo Cuartel General de Fuerza Civil concentra funciones de coordinación, inteligencia y operación de las divisiones especializadas de la corporación.

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Desde este espacio se articula el trabajo de mandos y de áreas especializadas para facilitar la toma de decisiones y coordinar el despliegue policial en distintas regiones del estado.

La estructura integra las áreas de Inteligencia e Investigación, Control Territorial, División Aérea, División Blindada, División Caminos y División Metropolitana, entre otras unidades, bajo una misma estrategia operativa.

Para los elementos que salen diariamente a campo, esta infraestructura representa un mayor respaldo para planear y desarrollar sus operaciones, además de brindarles herramientas y equipamiento que les permiten desempeñar sus funciones en mejores condiciones operativas.

PRESENCIA EN TODO EL TERRITORIO

La extensión y las características geográficas de Nuevo León exigen operaciones que abarcan desde zonas metropolitanas hasta áreas rurales, carreteras, brechas, límites estatales y regiones alejadas.

Para atender esa diversidad, Fuerza Civil mantiene 20 destacamentos en las entradas y salidas del estado, como parte de un esquema de control territorial que permite desplegar personal y reforzar la presencia policial en distintas regiones. Además, se prevé la incorporación de tres más en Parás, Mina y Linares.

A este despliegue se suma la División Blindada, equipada con más de 100 unidades Black Mamba, destinadas a reforzar operaciones que requieren niveles más altos de protección y movilidad.

La presencia permanente permite a los elementos conocer los caminos, accesos y dinámicas de cada región, pero también mantener un contacto cotidiano con quienes viven, trabajan o transitan por esas zonas. Ese conocimiento del territorio ayuda a orientar patrullajes, identificar riesgos y responder de acuerdo con las condiciones de cada región.

MAYOR ALCANCE DESDE EL AIRE

El fortalecimiento de Fuerza Civil también alcanzó su operación aérea.

Con la incorporación del segundo Black Hawk, la corporación cuenta con una flota integrada por nueve helicópteros y dos Black Hawk, que complementa los despliegues terrestres y amplía las posibilidades de vigilancia, movilidad y respuesta.

La División Aérea interviene especialmente cuando las distancias, las condiciones geográficas o las características de una operación requieren observación y desplazamiento desde el aire.

Detrás de esta infraestructura trabaja personal especializado —pilotos, mecánicos, tripulaciones y elementos operativos— encargado de mantener las aeronaves disponibles y coordinar su participación con las fuerzas desplegadas en tierra.

RESULTADOS EN SEGURIDAD

El fortalecimiento de Fuerza Civil no se limita al crecimiento de su estado de fuerza, infraestructura o equipamiento. La estrategia busca traducir esas herramientas en resultados para la seguridad del estado.

La Mesa de Construcción de Paz, integrada por los tres órdenes de gobierno, ha acompañado una reducción sostenida de los delitos de alto impacto y los patrimoniales.

En septiembre de 2026, el Gobierno estatal reportó una reducción de 90 por ciento en homicidios dolosos respecto a 2024. En materia patrimonial, los robos a casa habitación, negocio y vehículo se encuentran en 2026 en sus niveles más bajos desde 1997.

Los resultados también se reflejan en mediciones y reconocimientos externos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Fuerza Civil se ubicó en primer lugar a nivel nacional en confianza ciudadana y en percepción de desempeño entre las policías estatales consideradas en la medición.

A ello se suma el reconocimiento otorgado por representantes de FIFA al Gobierno de Nuevo León y a la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, por el trabajo coordinado desplegado durante la Copa del Mundo y por las condiciones de seguridad alcanzadas en el estado.

A 15 años de su creación, Fuerza Civil llega al quinto año de la actual Administración con un mayor estado de fuerza, presencia territorial y recursos especializados. Pero detrás de los destacamentos, la tecnología, los vehículos blindados y las aeronaves están las mujeres y los hombres que todos los días salen al territorio y convierten esas herramientas en presencia, vigilancia y respuesta para proteger a Nuevo León.

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