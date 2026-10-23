Marina participa en homenaje a víctimas del huracán Otis a tres años del impacto

La Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Octava Región Naval de la Armada de México, participó en los actos conmemorativos por el tercer aniversario del impacto del huracán “Otis”, que tocó tierra como categoría 5 en la costa de Guerrero, afectando directamente al puerto de Acapulco, el pasado 25 de octubre de 2023.

Durante las actividades, realizadas en coordinación con el Gobierno del Estado de Guerrero, las autoridades rindieron homenaje a las personas que perdieron la vida a causa del fenómeno meteorológico.

Como parte del protocolo oficial, se izó la Bandera Nacional a media asta en señal de duelo.

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Posteriormente, los mandos civiles y militares abordaron la embarcación MARINABUS I para trasladarse a la bahía de Acapulco, donde depositaron una ofrenda floral en el mar en memoria de las mujeres y hombres de mar que fallecieron a consecuencia del paso del meteoro.

A tres años del huracán #Otis, recordamos lo vivido en octubre de 2023, honramos a quienes perdieron la vida y abrazamos con solidaridad a sus familias. 🕊️



Hoy, Acapulco está de pie, como reflejo de la fortaleza, la unión y la resiliencia de un pueblo que ha sabido salir… pic.twitter.com/UekOkNSz28 — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 24, 2026

El acto solemne, celebrado en el malecón del puerto, estuvo encabezado por la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado Pineda.

A la ceremonia asistieron el comandante de la Octava Región Naval, almirante Martín Enrique Barney Montalvo, así como representantes de los tres órdenes de Gobierno, con el objetivo de recordar la resiliencia y la unidad de la población guerrerense tras el desastre natural.

Durante su intervención en el evento, el almirante Martín Enrique Barney Montalvo rememoró los daños ocasionados por el embate del meteoro hace tres años en las costas del estado.

Asimismo, destacó que ante la contingencia el personal naval actuó con disciplina y espíritu de servicio para llevar auxilio a los damnificados, reconociendo además la determinación de la ciudadanía local.

A la par de los actos públicos, las instalaciones de la Octava Región Naval albergaron un homenaje interno para reconocer la labor de los elementos que brindaron atención médica, seguridad y apoyo humanitario durante la emergencia.

En este marco, se instó a los integrantes de las Brigadas de Respuesta a Emergencias del Plan Marina a mantener su adiestramiento para actuar como fuerza de auxilio inmediato ante contingencias futuras.

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JVR