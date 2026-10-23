¿Quién es Fernando Margáin Sada? Busca ser alcalde Monterrey

Fernando Margáin Sada confirmó su intención de contender por la Alcaldía de Monterrey en las elecciones de 2027, por lo que su nombre se encuentra entre los perfiles que buscan representar al Partido Acción Nacional (PAN) en la capital de Nuevo León.

El actual secretario de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Municipio de Monterrey hizo pública su aspiración durante un foro realizado en la Universidad Regiomontana (U-ERRE), donde habló sobre los retos de la ciudad y la necesidad de impulsar proyectos relacionados con el desarrollo urbano, la movilidad y la participación ciudadana.

Margáin Sada también informó que ya se registró en el proceso interno del PAN para buscar la candidatura a la Presidencia Municipal de Monterrey.

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El partido prevé realizar una encuesta abierta a la ciudadanía para definir a su abanderado, de acuerdo con lo señalado por el propio funcionario este 23 de octubre.

Fernando Margáin Sada segundo de derecha a izquierda. ı Foto: Especial.

¿Quién es Fernando Margáin Sada?

Fernando Margáin Sada es abogado, empresario y funcionario público. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en los sectores jurídico y empresarial, además de contar con experiencia en la administración pública y participación política.

En el ámbito académico, fue maestro de la Universidad de Monterrey entre 2003 y 2005. También ha participado en actividades de voluntariado y servicio comunitario.

Dentro del PAN, ocupó el cargo de Secretario Juvenil. En 2024 fue candidato al Senado de la República y posteriormente se incorporó al Gobierno Municipal de Monterrey.

¿Qué cargos ha ocupado Fernando Margáin?

En 2024, Margáin Sada participó en la coordinación del proceso de transición del Gobierno Municipal de Monterrey. Posteriormente fue nombrado Jefe de Gabinete, puesto que desempeñó de octubre de 2024 a abril de 2026.

En abril de 2026, el alcalde Adrián de la Garza anunció cambios en su gabinete y designó a Margáin Sada como titular de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva. Desde esa posición tiene bajo su responsabilidad áreas relacionadas con salud, deporte, educación, promoción del bienestar e igualdad.

Su trayectoria también incluye experiencia como abogado corporativo y asesor de empresas e instituciones financieras en asuntos corporativos, financieros, inmobiliarios y de planeación patrimonial.

¿En qué empresas y firmas ha trabajado?

Margáin Sada ha desarrollado parte importante de su carrera profesional en firmas jurídicas nacionales e internacionales.

Entre 2000 y 2003 trabajó en Mayer Brown, en Nueva York; posteriormente formó parte de Thompson & Knight, en Monterrey, entre 2003 y 2010, con una estancia en la oficina de Nueva York entre 2007 y 2008.

De 2010 a 2014 trabajó en DLA Piper, también en Nueva York, y desde 2014 participa en Margáin Abogados, S.C.

En el ámbito empresarial, en 2007 fundó MASA TRADE, S.A. de C.V., donde actualmente participa como director. También ha formado parte de consejos de administración de distintas empresas.

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MSL