Se destapa Fernando Margáin Sada por la Alcaldía de Monterrey

Fernando Margáin Sada dejó en claro su intención de contender por la Alcaldía de Monterrey, poniendo sobre la mesa su compromiso de servir a la ciudad y la necesidad de recuperar los valores que deben dar rumbo a la vida política. Durante su participación en el foro “El Futuro de Monterrey”, planteó la importancia de asumir con responsabilidad el reto de construir una ciudad que responda a las necesidades de sus habitantes y recupere la confianza ciudadana.

Al responder de manera directa sobre sus aspiraciones políticas, Fernando Margáin Sada expresó: “Qué buena pregunta directa, como buen regio. Y sí, sí me interesa ser alcalde de Monterrey”. Su respuesta fue recibida con aplausos y gritos de “¡Alcalde!” por parte de los asistentes, quienes se sumaron a la expresión de respaldo durante el foro.

En su intervención, también hizo énfasis en la importancia de recuperar los valores en el sistema político, fortalecer la confianza de la ciudadanía y promover una participación pública basada en los principios, la responsabilidad y el compromiso con el bien común.

Al reflexionar sobre los retos actuales, señaló que, aunque la tecnología y el entorno cambian constantemente, las necesidades humanas y la importancia de servir a los demás permanecen. Subrayó que quienes toman decisiones desde el gobierno deben pensar en la gente y actuar con una auténtica convicción de servicio.

“Piensa en la gente”, recordó al compartir una enseñanza que, dijo, resume una de las cualidades esenciales de quienes han hecho historia en la política. Añadió que rescatar los valores que distinguen a los regiomontanos y poner a las personas en el centro de las decisiones es fundamental para enfrentar los desafíos de movilidad, desarrollo humano y desigualdad, así como para construir mejores condiciones para las nuevas generaciones.

Fernando Margáin Sada también llamó a las y los ciudadanos a involucrarse en la construcción del futuro de Monterrey, resaltando que el desarrollo de la ciudad requiere la participación de personas dispuestas a aportar su tiempo, capacidades y compromiso al servicio de la comunidad.

Reconoció también el trabajo encabezado por el alcalde Adrián de la Garza durante la actual administración municipal, de la que forma parte como secretario de Desarrollo Humano, y destacó la importancia de la coalición de partidos, que ha permitido sumar esfuerzos y trabajar en equipo por el desarrollo de Monterrey.

Ante alrededor de 400 asistentes, entre estudiantes de la Universidad Regiomontana (U-ERRE), representantes del ámbito político regiomontano, integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) y ciudadanos interesados en el futuro de la ciudad, Margáin Sada compartió su visión sobre el Monterrey que busca contribuir a construir, destacando el valor del servicio público como una forma de trabajar por el bienestar de las familias regiomontanas.

El foro contó también con la participación de Fernando Canales, exgobernador de Nuevo León, y Moris Dieck, creador de contenido. Durante el encuentro se abordó la historia de Monterrey desde su fundación, el carácter emprendedor de sus habitantes y los principales desafíos que enfrenta la ciudad.

Asimismo, se reconoció la trayectoria de la U-ERRE, institución que suma 57 años contribuyendo a la formación de profesionistas y que conserva edificios que datan de 1940, como parte de una historia vinculada al impulso de empresarios regiomontanos a favor de la educación.

¿Quién es Fernando Margáin Sada?

Fernando Margáin Sada es un profesionista mexicano con amplia experiencia en el sector público, privado y académico, destacándose por su trayectoria en el ámbito jurídico, empresarial y político.

Fue maestro en la Universidad de Monterrey de 2003 a 2005 y ha parcipado acvamente en labores de voluntariado y servicio comunitario.

En el ámbito político, se desempeñó como Secretario Juvenil del Partido Acción Nacional. En 2024 fue candidato al Senado de la República.

En el Servicio Público, tuvo a su cargo la coordinación del proceso de transición del gobierno municipal de Monterrey en 2024, participando en la articulación de equipos, estrategias y proyectos para garantizar un arranque ordenado y eficiente de la administración.

Asimismo, se desempeñó como Jefe de Gabinete desde octubre de 2024 a abril de 2026, impulsando proyectos estratégicos y una agenda enfocada en resultados, eficiencia institucional y cercanía con la ciudadanía.

Actualmente desempeña el cargo de Secretario en la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva en el Municipio de Monterrey, teniendo a cargo las direcciones de: Salud, Deportes, Educación, Promoción de Bienestar e Igualdad.

Como Abogado, ha sido asesor jurídico de empresas e instituciones financieras en áreas corporativa, financiera, inmobiliaria y de planeación patrimonial, así como asesor en temas de planeación patrimonial.

Su trayectoria profesional incluye experiencia en reconocidas firmas nacionales e internacionales: Mayer Brown en Nueva York de 2000 a 2003; Thompson & Knight en Monterrey de 2003 a 2010, incluyendo una etapa en la oficina de Nueva York entre 2007 y 2008; DLA Piper en Nueva York de 2010 a 2014; y Margáin Abogados, S.C., firma en la que participa desde 2014 hasta la fecha.

En 2007 fundó la empresa MASA TRADE, S.A. de C.V., donde actualmente participa como Director, fortaleciendo proyectos empresariales y de innovación. Asimismo, ha participado como miembro del Consejo de Administración de diversas empresas.

Fernando Margáin Sada representa un perfil que combina experiencia jurídica, visión empresarial y compromiso público, apostando por instituciones sólidas, liderazgo moderno y soluciones orientadas al desarrollo.

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