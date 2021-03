Más de 70 estudiantes argentinos dan positivo a COVID-19 tras viajar a Cancún

Cuatro colegios de Argentina han registrado un número elevado de estudiantes que dieron positivo a COVID-19, tras su regreso de un viaje a Cancún.

Por lo cual, autoridades argentinas continúan investigando el caso de los 44 alumnos que viajaron a Cancún y abordaron sin complicaciones su vuelo de regreso a Argentina, pese a que dieron positivo a COVID-19 apenas aterrizaron en su país de origen.

Del mismo modo, algunos medios argentinos han informado que al menos otros 30 estudiantes que también realizaron un viaje a Cancún y dieron positivo a COVID-19.

Ante el número de estudiantes argentinos contagiados, hubo una declaración que hizo eco en las redes sociales, la cual proviene de la periodista Nancy Pazos, cuyo hijo fue detectado con COVID-19 tras viajar a Cancún.

De acuerdo con el hilo de Twitter que la madre del estudiante infectado con COVID-19 publicó, es muy extraño que su hijo pudiera abordar el vuelo de regreso a Argentina, cuando este ya había comenzado a presentar síntomas del virus en México.

¿No es muy loco o demasiada casualidad que no dé ningún chico positivo allá y todos acá? publicó en Twitter.

A lo anterior, añadió que si el estudiante argentino hubiera dado positivo en Cancún, habría tenido que ser aislado en dicha localidad, "seguir pagando su estadía, cambiar el ticket aéreo y el seguro contempla pagar el pasaje de un padre para que vaya a acompañarlo". Sin embargo, la detección del COVID-19 se dio hasta que ingresó a Argentina.

Ante el contagio masivo de los estudiantes argentinos que viajaron a Cancún, el gobierno de Argentina aprovechó para desalentar los viajes al exterior por motivos no esenciales. Mientras que la titular de Turismo de Quintana Roo, declaró que en Semana Santa se seguirán recibiendo viajeros.

Asimismo, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo emitió un comunicado en relación al supuesto contagio de COVID-19 que vivieron los estudiantes argentinos en Cancún, el cual establece:

"No todas las personas que nos visitan permanecen dentro de las instalaciones certificadas y no necesariamente en todo momento se respetan la distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel, etc., dentro de otros espacios que visitan".