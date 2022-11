Adán Augusto López reconoce el trabajo de Mauricio Vila; lo considera "un ejemplo a seguir"

En un discurso que dirigió desde el pleno del Congreso del Estado de Yucatán, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández ratificó el compromiso del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y del Gobierno federal, para estar siempre trabajando, como hasta hoy, de manera coordinada con Yucatán.

"Reconocer lo que ustedes han podido hacer en materia de seguridad pública; yo, desde mi alma de tabasqueño, no miento cuando les digo que envidiamos la seguridad de Yucatán. Son ustedes, como les digo, pues la envidia de muchos, pero son ejemplo a seguir", reiteró.

El funcionario federal, agradeció al gobernador la generosidad y el trabajo comprometido y coordinada con el Gobierno federal.

Reconoció que Yucatán va a la vanguardia en muchos rubros, y eso se debe a que hay un manejo talentoso y ordenado de parte del gobernador Mauricio Vila.

"Aquí no es uno de los estados donde estén destacados uno de los mayores números de la Guardia Nacional, no porque no lo necesiten sino por el trabajo y la tarea que llevan a cabo en seguridad pública", agregó.

