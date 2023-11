Destituye Abelina López a su secretario privado por participar en saqueos en Acapulco

Luego de ser captado en video participando en el saqueo de una sucursal de Woolworth tras el paso del huracán Otis, Ángel Vargas Rodríguez, secretario privado de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, fue separado de su cargo.

En conferencia de prensa, López Rodríguez señaló que “toda acción de un ciudadano que genere daño, pues hay un extrañamiento, yo no puedo permitir que nadie de mis funcionarios sea parte de esa descomposición (social)”.

Indicó que Vargas Rodríguez fue separado de su cargo desde el pasado 14 de noviembre “porque tenemos que ser ejemplo, tenemos que mandar un mensaje a la sociedad que hay un gobierno honesto y que tienen que ser ejemplo, dicen que el ejemplo arrastra y estamos trabajando”.

Como se recuerda, un video que se difundió en redes sociales, muestra a Vargas Rodríguez cuando camina con un vehículo de juguete infantil sobre uno de sus hombros, en la otra mano carga lo que parece ser una bocina tras salir de la citada tienda, ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc en la zona centro de Acapulco.

Por otra parte, Abelina López reiteró que la generación de basura por el huracán equivale a dos años.

“Estoy haciendo lo que muchos critican y no se han puesto la camiseta de Acapulco. Nosotros nos vamos a renovar porque hay apoyo del gobierno federal”, expresó.

También indicó que son 26 mercados colapsados de 59 existentes en el municipio, por lo que se hará una evaluación conjunta con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). También entregó cuantificación de parques y bibliotecas con daños.

Reconoció que la reconstrucción de la ciudad no se llevará a cabo en seis meses.

“Muchos han hecho negocio porque recogen la basura de un punto o me la avientan a Costera u otro punto de la calle. No sé si no sienten nada por la ciudad, no sé de qué están hechos”,

Acerca del relleno sanitario, mencionó que será construido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el próximo lunes.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Leo / con información de Quadratín