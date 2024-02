Alma Alcaraz recibió su constancia como candidata para la gubernatura de Guanajuato

La candidata de la coalición MORENA-PT-VERDE, Alma Alcaraz, recibió su constancia como candidata para la gubernatura.

En su discurso de aceptación afirmó que hay varias encuestas serias que le dan el triunfo a la 4T en el estado, por lo que se mostró muy confiada y aprovechó para afirmar que la tragedia de Guanajuato, pronto llegará a su fin.

En su intervención se dijo contenta por los resultados de las encuestas, pero también comentó que hay mucho que reflexionar.

Cuestionó fuertemente las declaraciones de Diego Sinhue, en el sentido de que Carlos Zamarripa es el mejor fiscal, cuando la realidad es que es una vergüenza nacional.

Comentó que los momentos más difíciles que ha vivido Guanajuato son precisamente los tiempos en que “este señor” ha estado al frente de la Fiscalía. Durante su gestión es cuando más impunidad se ha experimentado.

Aprovechado las palabras del gobernador, ironizó al afirmar que en Guanajuato hay una gran descomposición del tejido social, pero el gobernador no se puso a reflexionar que van 30 años de malos gobiernos panistas.

“Los panistas jamás se preocuparon por los que menos tienen. Siempre vieron antes por sus intereses.

Se dedicaron a hacer pobre a nuestro estado.

La impunidad, la avaricia y la injusticia son males que caracterizan a los gobiernos panistas y éstos se van a terminar cuando MORENA llegue al poder, “aunque no les guste”

Guanajuato sigue siendo el número uno en homicidios dolosos, el número uno en feminicidios, en muertes de policías, y seguimos siendo el número uno en muertes de niñas, niños y adolescentes.

Todo esto va a terminar porque, quien asuma el gobierno del estado, debe estar comprometido con el pueblo, debe estar comprometido con los que menos tienen.

Nosotros honraremos el lema del gobierno federal: “Por el bien del Pueblo, por el bien de Guanajuato… primero los pobres”, concluyó.

Por otra parte, el candidato al senado, Ricardo Sheffield Padilla, reconoció que Guanajuato es la trinchera más difícil para la cuarta transformación, pero, “por eso mismo será mucho más satisfactorio el triunfo que se logrará este dos de julio”.

Se va a trabajar en equipo porque a Guanajuato le urge que llegue la cuarta transformación, en donde se tendrá un gobierno austero, honesto, un gobierno que no robará, que no mentirá y que no traicionará al pueblo.

DMGS