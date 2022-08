Al alza, desapariciones en el estado de Sonora

Durante el segundo trimestre de este año el número de personas reportadas como desaparecidas en Sonora aumentó 165 por ciento, al registrarse 53 casos, contra los 20 que hubo en el primer trimestre.

En tanto, durante los 11 meses que Alfonso Durazo Montaño lleva al frente del gobierno del estado han desaparecido en total 107 personas —94 hombres y 13 mujeres—, lo que significa que en la actual administración se ha ausentado una persona cada tres días en promedio.

Otra medición realizada con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) arroja que en el primer semestre de este año hubo un incremento en este fenómeno del 23.7 por ciento con relación al mismo periodo del 2021.

Durante los primeros seis meses de este 2022 se reportaron 73 personas desaparecidas y no localizadas, mientras que en el mismo lapso del año pasado la cifra fue de 59.

De las 73 víctimas reportadas al corte del primer semestre de este año, 64 son hombres y nueve son mujeres. Los municipios en donde se reportó una mayor incidencia son: Cajeme, con 11 víctimas; Hermosillo con nueve; Caborca con siete; San Luis Río Colorado con seis y Guaymas con cuatro.

Cecilia Patricia Flores Armenta, madre buscadora de tiempo completo y presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México, es una de las miles de personas que buscan a sus seres cercanos en la entidad.

Ceci, como la conocen las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, contó a La Razón su experiencia respecto al apoyo que ha recibido del gobierno de Sonora para buscar a sus dos hijos ausentes. “El único apoyo que hemos recibido por parte del gobernador fue una camioneta de búsqueda que se queda sin pila o se queda sin gasolina”, dijo.

Mencionó que en múltiples ocasiones han intentado dialogar a fondo con el gobernador Alfonso Durazo, pero éste se ha negado sistemáticamente a recibirlas a ella y al resto de las madres buscadoras, con el argumento de que a él no le corresponde investigar, que es un asunto que le toca atender a la Fiscalía de Justicia de la entidad.

Ceci Flores enfatizó que en todo el tiempo que lleva Durazo en el gobierno sólo ha platicado con el colectivo muy brevemente en dos ocasiones, pero en ninguna de ellas han obtenido respuesta satisfactoria a sus demandas.

“Le hemos hecho muchas peticiones al gobernador, de las cuales solamente nos ha cumplido la de la camioneta, a la que a cada rato se le baja la pila”, lamentó.

Y enfatizó: “Ya no buscamos justicia, sino que hagan su trabajo, porque ellos decidieron ser gobernador, ser fiscal, Encinas, estar en la Segob… cada quien luchó y estudió para tener el lugar que tiene, pero yo no me preparé para perder a mis hijos y para perder a mi familia”.