El gobernador Américo Villarreal Anaya convocó a las y los alcaldes de los 10 municipios de la frontera norte de Tamaulipas, apegarse a la legalidad y a hacer que la única agenda del servicio público, sea servir al pueblo.

En su mensaje durante la presentación del Plan de Apoyo a la Región Fronteriza, en el Centro de Convenciones de esta ciudad, el gobernador Américo Villarreal, acompañado por su esposa, María de Villarreal, presidenta del DIF Estatal, exhortó a aprovechar juntos, las políticas federales que ha emprendido la Cuarta Transformación y que todos los beneficios de las acciones impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador se traduzcan en bienestar, seguridad y justicia y mejoramiento urbano.

"Los nuestros deben ser mejores gobiernos por la calidad y el compromiso del proyecto social al que nos entregamos", expresó. Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas

Américo Villarreal convoca a alcaldes fronterizos apegarse a la ley y servir al pueblo Foto: Especial

Luego de una reunión de trabajo de más de ocho horas, junto a todo su gabinete con las y los presidentes municipales de Reynosa, Nuevo Laredo, Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, el gobernador de Tamaulipas consideró que los gobiernos municipales no solo deben emprender obras de mejoramiento urbano, sino también obras destinadas a generar conciencia y a recuperar los valores del humanismo, que sirven para que la justicia se abra paso de par en par en las ciudades, zonas rurales, comunidades y en los hogares de la frontera tamaulipeca.

Además, hizo un llamado, para crear oportunidades y que los beneficios del crecimiento derivado del Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se perciban también en cada uno de los municipios de la frontera.

El jefe del Ejecutivo recordó el trato que ha brindado el presidente López Obrador a la región fronteriza, impulsando acciones claves para el desarrollo, como la recuperación del poder adquisitivo, el aumento salarial, los subsidios a los combustibles y los nuevos estímulos fiscales, así como la gran inversión en infraestructura y modernización tecnológica a la actividad aduanera.

Luego de escuchar una amplia exposición de las y los alcaldes, quienes presentaron diversas demandas de obras, atención a la salud, empleo y desarrollo urbano, entre otras peticiones, Américo Villarreal reiteró su disposición a mantener un diálogo abierto, directo y permanente para concretar acciones que permitan el bienestar de las y los tamaulipecos.

Américo Villarreal convoca a alcaldes fronterizos apegarse a la ley y servir al pueblo Foto: Especial

"He tomado nota de sus propuestas y demandas y no me queda más, que ratificar mi compromiso de renovar los vínculos institucionales para estrechar la coordinación entre nosotros, con pleno respeto a su autonomía y a favor de una cooperación sin precedente", agregó.

Estuvieron presentes en este histórico encuentro, las presidentas y presidentes municipales, Carlos Víctor Peña Ortiz, de Reynosa; María del Carmen Rocha Hernández, de Camargo; Iracema Albeza Peña Ramírez, de Guerrero; José Treviño Ramos, de Mier; Nataly García Díaz, de Gustavo Díaz Ordaz y Mario Alberto López Hernández presidente de Matamoros.

También tomaron parte, Ramiro Cortez Barrera, presidente municipal de Miguel Alemán; Carmen Lilia Canturosas Villarreal, presidenta municipal de Nuevo Laredo; Teodoro Escalón Martínez, presidente municipal de Río Bravo y Alberto Enrique Alanís Villarreal, presidente municipal de Valle Hermoso.

Además, participaron el delegado de Programas Federales para el Desarrollo, Luis Lauro Reyes Rodríguez y la totalidad de los secretarios del gabinete estatal, los directores del DIF, CEAT, Comisión de Energía, el jefe de la Oficina del Gobernador, la Consejera Jurídica y el jefe de Asesores.

LRL