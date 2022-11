Trabajaremos unidos con inversionistas que apuestan por la transformación de Tamaulipas: Américo Villarreal

El gobernador Américo Villarreal Anaya dio la bienvenida a las empresas que apoyan el desarrollo social, el entorno económico del estado además de ser responsables con el medio ambiente y reiteró su compromiso, para trabajar unidos con los inversionistas que apuestan por la transformación en Tamaulipas.

Al inaugurar la planta recicladora de la empresa Flex Américas y poner en marcha nuevos proyectos de esta firma en el puerto industrial de Altamira, el gobernador destacó que este tipo de inversiones extranjeras que llegan al estado son la mejor señal, de que en esta región existen las mejores alternativas y ventajas para instalar nuevas plantas.

"Hoy, a nombre del gobierno del estado reitero ese compromiso; nos llena de orgullo y esperanza que podamos ver hacia adelante unidos concretando las enormes ventajas que tenemos para detonar nuestro crecimiento económico, con empresas de vanguardia en términos de innovación, de responsabilidad frente al medio ambiente y con una operación a la altura de las mejores del mundo como es la de ustedes y refrendamos nuestro compromiso de ofrecer las mejores condiciones para su operación y planes futuros de expansión", expresó. Tras cortar el listón inaugural de la planta recicladora en la que se han invertido 200 millones de dólares, generando mil empleos directos e indirectos y junto al director general de Flex Americas Om Prakash Mishra y del director de Ventas para México y Latinoamérica, Amit Miglani, el jefe del Ejecutivo destacó que la nueva visión y política en el área económica del estado, es alentar empresas que generen economía circular.

El gobernador destacó que este tipo de inversiones extranjeras que llegan al estado son la mejor señal, de que en esta región existen las mejores alternativas. Foto: Especial.

"Que ya no tengamos este proceso de economía lineal que solo genera basura y alteraciones en el proceso de sociedad de consumo y nos contamina y devasta nuestros recursos naturales; tenemos que aprender a tener procesos integrales de economía circular y este es un gran ejemplo, y por eso me congratulo y agradezco la invitación que me hicieron para estar presente con este ejemplo que debe ser a nivel nacional de una empresa que está viendo a futuro el cuidado del medio ambiente e iniciar en la forma nacional, e internacional estos procesos de economía circular", mencionó.

En el evento, Om Prakash Mishra, expresó su más alto agradecimiento al gobernador por su visita a la planta de Flex Américas Altamira, y destacó que esta firma pertenece al Grupo U-Flex Limited con origen en la India y 9 plantas en el mundo dedicada a la fabricación de películas BoPET para empaques de alimentos.

Por su parte el presidente municipal, Armando Martínez Manríquez, reconoció que este tipo de inversiones consolidan a Altamira como uno de los destinos mas importantes para la atracción de inversiones extranjeras en el país, como punta de lanza para el desarrollo industrial de Tamaulipas y la generación de empleos.

El gobernador Américo Villarreal Anaya dio la bienvenida a las empresas que apoyan el desarrollo social. Foto: Especial.

Acompañaron al gobernador, la secretaria de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deándar; la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano; el secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui; el Jefe de la Oficina del Gobernador, Gerardo Guerrero Morales; la titular del DIF Altamira, Rosa Luque de Martínez y el secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Isaac Maya Pérez, además de destacados empresarios del sur del estado y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

