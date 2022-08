AMLO detalla programa de infraestructura carretera en Oaxaca

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno Federal prepara un paquete de nuevas autopistas en Oaxaca, que deberán quedar concluidas antes de 2023.

Reconoció que en algunos casos, hay oposición de las poblaciones que verán afectados sus ingresos, pero se buscan soluciones que beneficien a los usuarios y colonos.

“Porque la gente no quiere los libramientos, sobre todo los comerciantes que están a la orilla de las carreteras, porque se ayudan si pasan los carros, aunque también necesitamos hacer menos tiempo en las carreteras, pero son fuentes de trabajo. Estamos ampliando, por ejemplo, la carretera de la Costa Chica, también hacia Oaxaca. Y me pararon en Marquelia para decirme que no quieren que haya libramiento, sino que quieren que siga pasando la carretera. Entonces, ya autoricé de que se amplíe la carretera, se moderniza hasta donde están los pueblos. Y que pasen por en medio del pueblo para que los que tienen ahí sus negocios no se vean perjudicados”, manifestó.

Detalló que en Oaxaca se construyen o amplían la carretera del Istmo de Tehuantepec hacia Acayucan; la carretera que une Oaxaca con Puerto Escondido en la Costa Chica; se ampliará la carretera en Ixtepec que comunica con Tapachula, Ciudad Hidalgo y con la frontera de Guatemala; la autopista de Mitla al Istmo que será inaugurada en diciembre próximo.

Sin embargo, también reconoció que la vía que unirá Puerto Escondido con Pinotepa Nacional y la vía Oaxaca- Tuxtepec, a pesar de que se tienen los costos estimados no le dará tiempo a su administración de concluir las obras.

También se trabaja, dijo el mandatario, en la modernización del ferrocarril que corre de Salina Cruz a Coatzacoalcos, dividido en cinco tramos, cuatro de ellos registran un avance de 90 por ciento. Incluso dos de esos tramos ya se encuentran completamente terminados, en lo que se refiere al tramo 2, se canceló el contrato con la empresa encargada de su construcción pues presentaba apenas un avance de entre 20 y 30 por ciento.

“Ya se están comprando los carros del ferrocarril del Ismo. Va a haber tren de carga y tren de pasajeros en el caso de Oaxaca. En toda la franja del tren del Istmo se están llevando a cabo obras de desarrollo urbano”, reveló el mandatario.

Finalmente se refirió a los caminos rurales, expuso que el gobierno federal ha ayudado a construir 250 de estas vías que se edifican de forma artesanal.

