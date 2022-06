AMLO satisfecho con resultados electorales en 6 estados; celebra que no hubo violencia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los resultados de las elecciones realizadas en seis entidades, donde se renovó la gubernatura.

"¿Esta feliz? Le preguntaron -pues ahí están los resultados-, respondió"

El mandatario pidió que se mostraran los resultados publicados por los órganos electorales.

"Son los resultados oficiales dados a conocer por el INE , los que dio a conocer con base en el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares)", dijo el mandatario.

Aunque dio a conocer cada uno de los resultados de triunfador en los comicios estatales, solo se detuvo a analizar los resultados en Tamaulipas.

Destacó que el candidato de Morena, Américo Villarreal, obtuvo cerca de 95 mil votos más que su oponente de la coalición Va por México, César Verástegui.

Reconoció que estos estados representan alrededor de 15 millones de ciudadanos.

"El pueblo es mucha pieza, lo que siempre he dicho, y se niegan a aceptar nuestros adversarios, yo ya no debería estar dando consejos o poner un letrero que diga, toda consulta causa honorarios. Pero les afecta mucho su clasismo, su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo", dijo el presidente.

FBPT