Anuncia Pablo Lemus hospital de segundo nivel para San Gabriel

Para presentar los compromisos y proyectos que tiene para San Gabriel y la entidad, en caso de resultar electo como Gobernador, Pablo Lemus Navarro, Candidato emecista a la Gubernatura del Estado, realizó hoy una gira de actividades por este municipio del sur.

El candidato se comprometió a construir un hospital de segundo nivel en San Gabriel, con sala de expulsión y un suministro garantizado del 92 por ciento de medicamentos en la red médica estatal.

Lemus Navarro explicó que este proyecto se estima que dé inicio en junio de 2025.

El abanderado naranja enfatizó la importancia de la educación y anunció la renovación de planteles escolares en San Gabriel como una de sus principales acciones para el primer año de gobierno.

Además, se comprometió a mejorar la accesibilidad universal en las escuelas y a fortalecer el programa de tabletas electrónicas para las y los estudiantes.

(Me comprometo) aquí, frente a maestras y maestros, en nuestra Administración a recuperar los planteles escolares. Me he comprometido a la renovación de las escuelas en el primer año de gobierno aquí en San Gabriel. (Tendrán) accesibilidad universal para las niñas y niños que viven con alguna discapacidad, y recuperación del área deportiva, así como la colocación de una lona nueva, una lonaria para cubrir de la lluvia, del sol, baños exclusivos para niñas y niños, baños exclusivos para maestras y maestros