Armenta: protección total para migrantes y justicia en cobros por inversiones en México

Alejandro Armenta, Gobernador electo, indicó que fue una gira exitosa. En el tema de la participación política, se planteó la necesidad de que los poblanos que viven fuera de México puedan ejercer plenamente sus derechos políticos, incluyendo el derecho a votar y ser votados, aun sin residir en territorio poblano. Mencionó la presentación de una iniciativa para normalizar estos derechos.

En el tema de la participación económica, Armenta mencionó que, además de enviar remesas, se destaca que los poblanos en el exterior desean participar activamente en la economía de México. Sugirió que no solo deben ser vistos como proveedores, sino como actores importantes que pueden contribuir de manera más amplia al desarrollo de Puebla y del país.

Destacó la instalación de un centro de negocios en Puebla dirigido a migrantes. Mencionó que este centro se establecerá con las inversiones planeadas por varias cámaras de comercio estadounidenses y otras entidades interesadas en proyectos específicos como fábricas de paneles solares, el Banco de la Mujer, módulos de agroparques y la Agencia Estatal de Turismo Comunitario. "Reactivar la economía poblana y vincularlos al Tren Interoceánico, con las rutas comerciales, tiene que ver con la visión de desarrollo endógeno", aseguró Armenta.

Mencionó que tanto los cónsules de Nueva York como de New Jersey se comprometieron en la reactivación del vuelo Puebla-Nueva York. Anunció que el día 14 de diciembre, el mismo día que tomará protesta, se firmará un convenio de colaboración con una universidad importante de New Jersey. “Este convenio tiene como objetivo apoyar a la comunidad migrante, en particular a los hijos de poblanos”.

El gobernador electo informó que estará en Nueva York los días 15, 16 y 17 de septiembre, donde se dará a conocer un plan de negocios para que las inversiones tengan certeza jurídica y financiera. Asimismo, se realizará un foro para definir el papel de Mi Casa es Puebla y que los servicios se amplíen en función de las necesidades de los migrantes.

