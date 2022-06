Asesinan a periodista; suman 12 en este año

El periodista Antonio de la Cruz fue asesinado la mañana de este miércoles afuera de su domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Durante el ataque también resultó gravemente herida su hija, Cinthya, de 23 años de edad.

Con este crimen en contra de quien, además de reportero, era vocero del partido Movimiento Ciudadano en la entidad, sube a 12 el número de periodistas asesinados en lo que va del año.

Testigos señalaron que Antonio de la Cruz fue atacado a balazos cuando salía de su casa, ubicada en la calle Puerta de la Luna, del fraccionamiento Puerta de Tamatán, en Ciudad Victoria, por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta.

Según los primeros reportes, De la Cruz recibió cuatro impactos de bala calibre 9 milímetros, mientras que su hija recibió un disparo en la cabeza, por lo que se encuentra internada en el Hospital General de Ciudad Victoria.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, condenó el asesinato del periodista, al tiempo que indicó que solicitó al titular de la Fiscalía General de Justicia del estado, Irving Barrios Mojica, esclarecer “este cobarde crimen” para que no quede impune.

“Mis condolencias a familiares, amigos y colegas del periodista Antonio de la Cruz. Desde el Gobierno de Tamaulipas condenamos enérgicamente su asesinato”, escribió en su cuenta de Twitter.

En tanto, el periódico Expreso-La Razón, en el que De la Cruz trabajó durante más de 20 años, condenó el crimen y en su página web expresó: “Ante este nuevo hecho de violencia, el grupo editorial Expreso-La Razón exige a las autoridades de todos los niveles que se haga justicia”.

A su vez, el alcalde de Ciudad Victoría, Eduardo Gattás, lamentó el homicidio del comunicador e indicó que se realizarán las investigaciones necesarias en torno al caso para dar con los responsables.

De igual forma, el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, afirmó que estos hechos no pueden ser tolerados y exigió a la Fiscalía de Tamaulipas y a las autoridades esclarecer el crimen.

Por el homicidio, la Fiscalía de Tamaulipas inició una investigación conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Además, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión, adscrita a la Fiscalía General de la República, abrió una carpeta de investigación para iniciar por su cuenta las indagaciones correspondientes.

La FGR informó que solicitará a su similar de Tamaulipas la carpeta de investigación abierta en el fuero común, a fin de obtener de ella toda la información indispensable para nutrir la investigación.

Al respecto, la organización civil Artículo 19 pidió que la indagatoria por parte de las tres instituciones sea “diligente y objetiva”, y que tome como eje principal de estos crímenes la labor informativa de Antonio.

La organización pidió al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas que “contacte a la familia, colegas del medio y de la entidad, para brindarles de manera urgente las medidas de protección necesarias”.

Antonio de la Cruz, dúodecimo comunicador ultimado en lo que va del año, cubría temas de nota roja, agropecuarios y de medio ambiente, además era muy crítico del gobierno en sus redes sociales.

Por otro lado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) ha abierto una carpeta de investigación para iniciar las indagaciones del caso sobre el asesinato de Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso en Tamaulipas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que solicitará la carpeta de investigación, con la finalidad de obtener de ella toda la información indispensable para esta indagatoria.

En un tarjeta informativa señaló que los avances correspondientes se irán dando a conocer paulatinamente, conforme sea posible.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9, cuando hombres armados atacaron De la Cruz, quien iba saliendo de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Puerta de Tamatán, Ciudad Victoria.

Panorama gris en México: Reporteros sin Fronteras

Balbina Flores, representante en México de la Organización Reporteros sin Fronteras (RSF), aseguró que el panorama de violencia en México contra periodistas, es bastante complejo y gris porque no se ve que se detenga.

“Lo que estamos haciendo es monitoreando la situación y hasta el momento —en el caso de Antonio— es que su hija está en un hospital, ya que fue herida”, destacó.

La activista detalló que el gobierno sólo reacciona a hechos consumados, así como pronunciarse, pero sin más acciones preventivas para evitar que estos hechos sigan sucediendo en el país. Además, aseguró que la Secretaría de Gobernación tiene muy bien detectadas las zonas de mayor riesgo, que puedan representar un peligro para los periodistas.

“Si se tienen ya mapeados estos sitios, se debería hacer una intervención preventiva y evitar peligros. El Mecanismo de Protección a Periodistas que tiene mil 500 personas inscritas funciona, pero muestran que no es suficiente, y que debe ir más allá con los gobiernos de los estados, pues no se puede dividir la responsabilidad, debe ser compartida, peor no se hace”, aseveró.

Balbina Flores sostuvo que El Mecanismo se debe fortalecer haciendo una revisión profunda de sus acciones, tales como implementación, operación y recursos, aparte de requerir mayor visibilidad.

Con información de Jorge Butrón